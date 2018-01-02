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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий футзального «Кайрата» номинирован на звание лучшего игрока мира 2017 года

Иранский легионер футзального клуба «Кайрат» Хоссейн Тайеби включен в число десяти номинантов на премию UMBRO Futsal Awards 2017 в категории «Лучший игрок мира». Об этом сообщается на официальном сайте алматинского клуба.

Источник: Vesti.kz

В минувшем году Тайеби помог кайратовцам выиграть чемпионат Казахстана, Кубок страны и Кубок Еременко, а также завоевать бронзовые медали Кубка УЕФА.

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Кроме того, он является одним из лидеров своей национальной команды.

Список номинантов
Сантьяго Базиле (Аргентина, «Кимберлей»)
Карлос Ортис (Испания, «Интер»)
Диего Зуффо (Бразилия, «Барселона»)
Фортино (Италия, «Спортинг»)
Джаксон Самурай (Бразилия, «Крона»)
Умберто Онорио (Италия, «Лупаренсе»)
Ландри Нгала (Франция, «Гардж Джибсон»)
Рикардинью (Португалия, «Интер»)
Сорнвичьян (Таиланд, «Чонбурри»)
Хоссейн Тайеби (Иран, «Кайрат»).

Отметим, что в последние три года лучшим игроком мира признавался португалец Рикардинью, выступающий за испанский «Интер Мовистар».

Помимо Тайеби номинантами UMBRO Futsal Awards 2017 стали главный тренер «Кайрата» Какау (лучший клубный тренер мира) и вратарь Игита.

Победители всех номинаций будут объявлены 10 января.

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