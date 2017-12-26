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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Определилась восьмерка участников ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу стали известны все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующий обладатель трофея минский «Дорожник» в гостевом матче 1/8 финала разгромил спортсменов «Щучина» со счетом 10:3. Теперь в первом поединке за выход в полуфинал команда Валерия Досько 30 декабря сыграет в Гомеле против местного ВРЗ. Ответная встреча этих команд состоится 8 января 2018 года в Минске.

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Составы остальных четвертьфинальных пар:

«Гранит» (Микашевичи) — «Охрана-Динамо» (Минск), «Витэн» (Орша) — «Динамо-БНТУ» (Минск), «Столица» (Минск) — «БЧ» (Гомель).

В этих парах матчи пройдут 29 декабря и 8 января.

Полуфинальные поединки состоятся 21 и 24 января, решающий поединок 28-го кубкового турнира намечен на 28 января. Самым успешным клубом в истории розыгрыша Кубка Беларуси является столичный «Дорожник», у которого 7 трофеев (1999, 2004−2008, 2017).

В прошлом розыгрыше минчане переиграли в финале спортсменов «Лидсельмаша» со счетом 5:4.

В чемпионате страны пока перерыв. После первого круга лидируют действующие обладатели золота спортсмены «Столицы», которые в 15 матчах не проиграли ни одного матча, набрав 37 очков (11 побед, 4 ничьи, 0 поражений; разница мячей — 58−19), на второй позиции «Лидсельмаш» — 34 очка (10, 4, 1; 68−32), третьим идет «Витэн» — 32 (10, 2, 3; 60−29).

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