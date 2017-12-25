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25 декабря, источник: Sports.kz

Игита номинирован на звание лучшего вратаря мира 2017 года

Игрок «Кайрата» Игита оказался в числе десяти номинантов премии UMBRO Futsal Awards 2017, в категории «Лучший вратарь мира».

Полный список номинантов:
Миодраг Аксентьевич (Сербия, «Тюмень)
Гуитта (Бразилия, «Коринтианс»)
Катавют Ханкампа (Таиланд, «Чонбурри»)
Игита (Казахстан, «Кайрат»)
Хесус Эрреро (Испания, «Интер»)
Мохаммади Камалабади (Иран, «Пасанд Исфахан»)
Пако Седано (Испания, «Барселона»)
Алиреза Самими (Иран, «Мес Сунгун»)
Тиаго (Бразилия, «Магнус»)
Виллиан (Бразилия, «Крона»).

Напомним, что Игита уже дважды побеждал в данной номинации (в 2015 и 2016 годы соответственно) и теперь претендент на титул в третий раз подряд. Ранее дважды кряду лучшим вратарем мира помимо Игиты признавали лишь итальянца Стефано Маммарелу (2011, 2012 г) и легендарного испанца Луиса Амадо (2003, 2004 г).

Победители номинации будут названы 10 января 2018 года.

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