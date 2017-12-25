Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Норильский никель» со счётом 11:0 разгромил «Дину» в матче ЧР по мини-футболу
Московская «Дина» в матче пятого тура российской
Московская «Дина» в матче пятого тура российской
Для столичной команды это поражение стало 12-м в 15 встречах. Коллектив из Норильска одержал шестую победу в 16 матчах.
«Дина» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 0:11 (0:5).
Голы: Сытин, 3 (0:1); Чащин, 5 (0:2); Кутузов, 11 (0:3); Пономарёв, 14 (0:4); Сергеев, 21 (0:5); Чащин, 32 (0:6); Синцов, 36 (0:7); Сытин, 39 (0:8); Сучилин, 40 (0:9); Пономарёв, 42 (0:10); Сучилин, 49 (0:11).
В турнирной таблице «Дина» занимает 11-е место, «Норильский никель» — шестое.