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15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Норильский никель» со счётом 11:0 разгромил «Дину» в матче ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» в матче пятого тура российской мини-футбольной Суперлиги проиграла «Норильскому никелю» со счётом 0:11.

Для столичной команды это поражение стало 12-м в 15 встречах. Коллектив из Норильска одержал шестую победу в 16 матчах.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Пятый тур

«Дина» (Москва) — «Норильский никель» (Норильск) — 0:11 (0:5).

Голы: Сытин, 3 (0:1); Чащин, 5 (0:2); Кутузов, 11 (0:3); Пономарёв, 14 (0:4); Сергеев, 21 (0:5); Чащин, 32 (0:6); Синцов, 36 (0:7); Сытин, 39 (0:8); Сучилин, 40 (0:9); Пономарёв, 42 (0:10); Сучилин, 49 (0:11).

В турнирной таблице «Дина» занимает 11-е место, «Норильский никель» — шестое.

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