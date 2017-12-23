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Мини-футбол. Кубок Беларуси. «Столица», БЧ, «Динамо"-БНТУ, «Охрана-Динамо», «Витэн», ВРЗ, «Дорожник» и «Гранит» вышли в ¼ финала

«Столица», БЧ, «Динамо"-БНТУ, «Охрана-Динамо», «Витэн», ВРЗ, «Дорожник» и «Гранит» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу.

БЧ (Гомель) — БМЗ (Жлобин) — 12:0 (3:0)
Гомель. 23 декабря. Универсальный зал игровых видов спорта «Локомотив». Начало в 13.00. 150 зрителей.
Судьи: И. Матюшок, В. Жолудев (оба — Могилев). Инспектор: М. Цуканов (Гомель).
БЧ: Чипулис; Шулькин (к) — Цвирко — Андриевский — Белый; Можейко — Дунаев — Колб — Рубцов. Запасные: Стремилов (вр.), Казак, Гусельников, Дроздов.
БМЗ: Бовтрель; Нижников — Зубко — Рубахов — Киселев; Жуков — Мороз — Малащенко — Петренко. Запасные: Иванчиков, Казаков.
Мячи: 1:0 — Рубцов (4). 2:0 — Дунаев (18). 3:0 — Цвирко (20). 4:0 — Шулькин (23). 5:0 — Цвирко (25). 6:0 — Цвирко (26). 7:0 — Гусельников (27). 8:0 — Гусельников (28). 9:0 — Шулькин (30). 10:0 — Дунаев (34). 11:0 — Гусельников (35). 12:0 — Белый (38).
Фолы: 0 — 2, 2 — 1.

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СТОЛИЦА (Минск) — ЛИДСЕЛЬМАШ (Лида) — 2:2 (2:1, 0:1, 0:0 — ОТ), пенальти 2:1
Минск. 23 декабря. Дворец спорта «Уручье» (малая арена). Начало в 13.30. 350 зрителей.
Судьи: М. Дейкало, А. Жданович (оба — Минск). Инспектор: В. Левченко (Минск).
Столица: Поляков; Ольшевский — Королишин — Лазюк — Рабыко; Щербин — М. Грицына — Н. Грицына — Горбенко; Черник (к), Жданович. Запасной: Лукша (вр.).
Лидсельмаш: Змысля; Воронин — Рось — Себискверадзе — Жигалко (к); Раговик — Гуменюк — Тодуа — Горошко; Зеделашвили. Запасной: Головнев (вр.).
Мячи: 0:1 — Тодуа (8). 0:2 — Жигалко (11). 1:2 — Раговик (13, в свои ворота). 2:2 — Н. Грицына (38).
Предупреждения: Щербич (11, срыв перспективной атаки), Лазюк (20, неспортивное поведение) — Воронин (9, грубая игра), Себискверадзе (40, неспортивное поведение).
Фолы: 3 — 3, 3 — 5.
Послематчевые пенальти: 0:1 — Раговик. 1:1 — Королишин. 1:1 — Себискверадзе (вратарь). 2:1 — Н. Грицына. 2:1 — Жигалко (вратарь).

ДИНАМО-БНТУ (Минск) — ВТОРЧЕРМЕТ (Могилев) — 5:3 (1:2)
Минск. 23 декабря. Спортивно-оздоровительный комплекс «Политехник». Начало в 14.00. 25 зрителей.
Судьи: А. Шеп (Брест), В. Акамёлков (Каменец). Инспектор: А. Кравцов (Минск).
Мячи: 0:1 — Черных (6). 0:2 — Буренков (8). 1:2 — Ал. Якубов (19). 2:2 — Ал. Якубов (33). 3:2 — Нечаев (36). 4:2 — Белоножко (39). 5:2 — Нечаев (39). 5:3 — Тороп (40).
Предупреждения: Гаркун (11, грубая игра), Чирко (15, срыв перспективной атаки) — Прейс (31, неправильная замена), Колосовский (33, грубая игра), Черных (38, неспортивное поведение).
Фолы: 5 — 3, 2 — 5.

ОХРАНА-ДИНАМО (Минск) — БОРИСОВ-900 (Борисов) — 3:1 (0:0)
Минск. 23 декабря. Спорткомплекс МАПИД. Начало в 14.15. 125 зрителей.
Судьи: В. Кунцевич (Минский р-н), О. Павлють (Гродно). Инспектор: С. Витушко (Минск).
Охрана-Динамо: Быковский; Троцкий (к) — Маградзе — Филипчик — Тиунов; Лозовский — Книга — Нехай — Арт. Якубов; Пилецкий. Запасные: Войтиков (вр.), Гремяко, Макаревич.
Борисов-900: Прокопец (к); Юнаков — Когут — Доманский — Зуенок; Ткачук — Дедовец — Войцеховский — Грода; Хурсов, С. Гайдук. Запасные: Давидович (вр.), Шутко.
Мячи: 1:0 — Лозовский (27). 2:0 — Пилецкий (31). 2:1 — Когут (36). 3:0 — Арт. Якубов (36).
Предупреждение: Доманский (28, задержка соперника руками).
Фолы: 4 — 2, 3 — 2.

ВИТЭН (Орша) — АМАТАР (Брест) — 5:1 (2:0)
Орша. 23 декабря. Спорткомплекс «Олимпиец» (филиал Ледовой арены). Начало в 15.00. 270 зрителей.
Судьи: М. Прохоров (Минск), М. Климович (Витебск). Инспектор: С. Треско (Минск).
Мячи: 1:0 — Силивончик (4). 2:0 — Подалинский (11). 3:0 — Гусаков (24). 4:0 — Кордоба (27). 4:1 — Прико (27). 5:1 — Тикуришвили (34).
Фолы: 0 — 4, 5 — 3.

ВРЗ (Гомель) — УВД-ДИНАМО (Гродно) — 5:2 (2:1)
Гомель. 23 декабря. Универсальный зал игровых видов спорта «Локомотив». Начало в 15.30. 370 зрителей.
Судьи: В. Ракуцкий (Минский р-н), А. Грузд (Логойск). Инспектор: Б. Ковалевский (Могилев).
Мячи: 0:1 — Климец (16). 1:1 — Рогачев (16). 2:1 — Шамли (17). 2:2 — Мазной (21, больш.). 3:2 — Рогачев (24). 4:2 — Чернейко (39, п.в.). 5:2 — Е. Клочко (40, п.в.).
Предупреждения: Шамли (7, грубая игра), Рогачев (16, неспортивное поведение), Матвеенко (37) — Шимановский (37) (оба — задержка соперника руками).
Удаление: Шамли (20, грубая игра после ранее полученного предупреждения).
Фолы: 5 — 5, 3 — 2.

ЩУЧИН (Щучин) — ДОРОЖНИК (Минск) — 3:10 (2:2)
Щучин. 23 декабря. Спорткомплекс ДЮСШ. Начало в 16.30. 50 зрителей.
Судьи: Л. Демух (Несвиж), В. Казачков (Барановичи). Инспектор: Г. Дробаха (Минск).
Мячи: 0:1 — Юрага (8). 0:2 — Умпирович (9). 1:2 — Мишкель (9). 2:2 — М. Кириллов (12). 2:3 — Скварчевский (25). 2:4 — Шиловский (26). 2:5 — Юрага (27). 2:6 — Скварчевский (32). 3:6 — Носаль (33). 3:7 — А. Гайдук (35). 3:8 — Юрага (37). 3:9 — Скварчевский (37). 3:10 — Скварчевский (40).
Предупреждения: Носаль (7, срыв перспективной атаки), Богдевич (26, неспортивное поведение) — Ивашко (4, грубая игра).
Фолы: 3 — 3, 5 — 4.

ФОРТЕ (Могилев) — ГРАНИТ (Микашевичи) — 2:2 (0:1, 2:1, 0:0 — ОТ), пенальти 5:6
Могилев. 23 декабря. Спорткомплекс «Олимпиец». Начало в 17.00. 250 зрителей.
Судьи: И. Григорьев, В. Шептунов (оба — Минск). Инспектор: А. Алейников (Минск).
Гранит: Кайтан; Шевченко — Биченков — Константинов — Юнчиц; Титков — Лавор — Багряк — Бобылев; Халимончик (к) (на пенальти). Запасной: Жураковский (вр.).
Мячи: 0:1 — Лавор (18). 1:1 — Иванов (22). 2:1 — Жданов (35). 2:2 — Багряк (38).
Предупреждения: Загузов (20, грубая игра) — Бобылев (12, задержка соперника руками), Лавор (39, неспортивное поведение).
Удаление: Жданов (39, удар соперника локтем в борьбе за мяч).
Послематчевые пенальти: 0:1 — Титков. 0:1 — Грицук (вратарь). 0:1 — Бобылев (вратарь). 0:1 — Иванов (вратарь). 0:1 — Багряк (вратарь). 1:1 — Загузов. 1:2 — Константинов. 2:2 — Батурин. 2:3 — Лавор. 3:3 — Устьянцев. 3:4 — Шевченко. 4:4 — Подоляк. 4:4 — Юнчиц (вратарь). 4:4 — Цыбульский (перекладина). 4:5 — Халимончик. 5:5 — Щербаченя. 5:6 — Кайтан. 5:6 — Загузов (вратарь).

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