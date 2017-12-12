«Кайрат» успешно стартовал в финальном этапе Кубка Казахстана
Команда Какау крупно обыграла кокшетауский «Окжетпес».
Команда Какау крупно обыграла кокшетауский «Окжетпес».
Отметим, что изначально в финальной части турнира должен был играть столичный «Дорожник», но команда отказалась от участия и ее заменил именно «Окжетпес».
В первом тайме алматинцы владели безраздельным преимуществом и забивали голы на любой вкус. Из шести мячей до перерыва стоит выделить голевой удар Дуду, который оформил свой дебютный гол за «Кайрат». Во второй половине алматинцы несколько ротировали состав, в частности вместо Дуду вышел юный вратарь Ринат Умешев.
Игроки «Кайрата» вновь разыгрывали изящные комбинации, первоклассно исполняли штрафные и реализовали простые выходы один на один. В итоге действующий обладатель Кубка страны одержал крупную победу со счетом 11:0.
Но, завтра кайратовцам предстоит более серьезное испытание.
В матче с хозяевами площадки — «Аятом» будет выявлен победитель группы 2. Матч стартует в 19:00.
Финальный этап Кубка Казахстана — 2017.
Группа 2
«Кайрат» 11:0 «Окжетпес»
Голы: Дрот (3), Дуду, Першин, Алешандре (2), Жаманкулов (2), Дуглас (2)
12 декабря, Рудный, СК «Аят»