«Кайрат» успешно стартовал в финальном этапе Кубка Казахстана

Отметим, что изначально в финальной части турнира должен был играть столичный «Дорожник», но команда отказалась от участия и ее заменил именно «Окжетпес».

В первом тайме алматинцы владели безраздельным преимуществом и забивали голы на любой вкус. Из шести мячей до перерыва стоит выделить голевой удар Дуду, который оформил свой дебютный гол за «Кайрат». Во второй половине алматинцы несколько ротировали состав, в частности вместо Дуду вышел юный вратарь Ринат Умешев.

Игроки «Кайрата» вновь разыгрывали изящные комбинации, первоклассно исполняли штрафные и реализовали простые выходы один на один. В итоге действующий обладатель Кубка страны одержал крупную победу со счетом 11:0.

Но, завтра кайратовцам предстоит более серьезное испытание.

В матче с хозяевами площадки — «Аятом» будет выявлен победитель группы 2. Матч стартует в 19:00.

Финальный этап Кубка Казахстана — 2017.

Группа 2

«Кайрат» 11:0 «Окжетпес»

Голы: Дрот (3), Дуду, Першин, Алешандре (2), Жаманкулов (2), Дуглас (2)