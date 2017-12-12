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13:56 (мск), источник: Prosports.kz

«Кайрат» успешно стартовал в финальном этапе Кубка Казахстана

Команда Какау крупно обыграла кокшетауский «Окжетпес».

Отметим, что изначально в финальной части турнира должен был играть столичный «Дорожник», но команда отказалась от участия и ее заменил именно «Окжетпес».

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В первом тайме алматинцы владели безраздельным преимуществом и забивали голы на любой вкус. Из шести мячей до перерыва стоит выделить голевой удар Дуду, который оформил свой дебютный гол за «Кайрат». Во второй половине алматинцы несколько ротировали состав, в частности вместо Дуду вышел юный вратарь Ринат Умешев.

Игроки «Кайрата» вновь разыгрывали изящные комбинации, первоклассно исполняли штрафные и реализовали простые выходы один на один. В итоге действующий обладатель Кубка страны одержал крупную победу со счетом 11:0.

Но, завтра кайратовцам предстоит более серьезное испытание.

В матче с хозяевами площадки — «Аятом» будет выявлен победитель группы 2. Матч стартует в 19:00.

Финальный этап Кубка Казахстана — 2017.

Группа 2

«Кайрат» 11:0 «Окжетпес»

Голы: Дрот (3), Дуду, Першин, Алешандре (2), Жаманкулов (2), Дуглас (2)

12 декабря, Рудный, СК «Аят»

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