Гвадалахарское серебро сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

Обычно матч фаворитов любого турнира назначают на последний день. Однако в Гвадалахаре организаторы в первый же день свели сборные Испании и России, причем наша команда не полностью восстановилась после дальнего перелета.

Тем не менее россиянки играли очень организованно, а голы в наши ворота стали плодом успешных индивидуальных действий, высокого исполнительского мастерства Сотело и Анны Севилья, реализовавших оба голевых момента у ворот Анастасии Ивановой.

После перерыва шла равная борьба, и после розыгрыша свободного удара Татьяна Кулешова счет размочила. Чтобы удержать минимальный перевес, испанки выпустили пятого полевого игрока и принялись катать мяч. Наши несколько раз его отбирали, вели наступление также впятером, но счет 2:1 не изменился.

— Результат оказался предопределен в первой половине, — комментировала матч Анастасия Иванова. — Мы долго входили в игру. Обидно и то, что быстрые голы возникли не из самых очевидных эпизодов. После перерыва мы перестроили игру — терять было нечего. Испания хорошо действовала в прессинге, но мы все равно стали создавать моменты, подбирались все ближе к голу. Жаль, забили поздно, времени до сирены оставалось чуть-чуть. Мы старались, выложились полностью.

Нелегким для россиянок получился и матч с Португалией. В дебюте стопроцентный голевой момент не использовала Татьяна Дерипаско. После перерыва темп усилился, пошли голевые моменты. Первыми реализовали свой португалки — Ванесса нанесла точный удар в нижний угол. Но спустя четыре минуты последовал прорыв Анастасии Дурандиной, удар, рикошет, и счет сравнялся.

Реальный шанс выиграть встречу наши соперницы получили на 35-й минуте, но Иванова блестяще отразила пенальти, назначенный за игру рукой, от Ферейры.

— Первый тайм получился осторожным и вязким, команды побаивались друг друга, присматривались, — рассказывала Татьяна Кулешова. — Во второй половине мы перешли на игру четверками, на более быстрые замены, чтобы увеличить интенсивность игры. Делали то, что обычно требует от нас тренерский штаб. По тому, как все складывалось, 1:1 — это хороший результат. Матч был определяющим для обеих команд: мы проиграли стартовую встречу, и нужно было цепляться за очки, португалки рассчитывали на вторую победу, которая позволила бы им повысить шансы на первое место. Думаю, что победа любой из команд была бы заслуженной.

В заключительный день турнира сборная России отвела душу на итальянках, забив в их ворота четыре безответных мяча.

Начало матча не предвещало такого исхода, Ивановой не раз приходилось спасать свои ворота после опасных набегов соперниц. Но и наши не дремали, сначала Дурандина, а затем Галина Самородова били по штангам, но преимущество имела сборная Италии.

Во втором тайме картина на площадке кардинально изменилась. Сборная России наладила прессинг и контроль мяча. Дважды могла отличиться Александра Чернова, но гол в ворота итальянок прилетел неожиданно — после удара почти от самой бровки Елизаветы Никитиной.

Соперницы отправили на площадку пятого полевого игрока, но наши, перехватывая мяч, стали методично поражать их пустые ворота — Татьяна Кулешова, Анастасия Дурандина и Александра Самородова.

— Второе место — положительный результат, достойный итог нашей работы в этом году и определенный задел на будущее, — уверен старший тренер женской сборной России Евгений Кузьмин. — Сегодня есть команды, которым мы объективно уступаем, но самое главное — есть понимание и у тренерского штаба, и у девчонок, и у Ассоциации мини-футбола России, в чем именно мы уступаем и как необходимо сокращать дистанцию. На турнире в Испании мы поняли, что есть прочное основание на будущее, которое нужно модернизировать. Этим и предстоит заняться в ближайшее время. Верю, что все главные победы у нас еще впереди.

Испания — РОССИЯ — 2:1 (Сотело, 5. Севилья, 9 — Кулешова, 37), Италия — Португалия — 0:1, Испания — Италия — 3:0, РОССИЯ — Португалия — 1:1 (Дурандина, 28 — Ванесса, 24), РОССИЯ — Италия — 4:0 (Никитина, 35. Кулешова, 38. Дурандина, 39. Самородова, 40). Положение команд: Испания — 9. РОССИЯ — 4. Португалия — 4. Италия — 0.

В составе сборной России выступали:

вратари

Анастасия Иванова, Линда Суханова (обе — «Аврора», Санкт-Петербург),

полевые игроки