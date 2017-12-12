Гвадалахарское серебро сборной России
Очередной женский Турнир четырех наций, проходивший в Гвадалахаре, завершился победой сборной Испании. Прошлогодний победитель сборная России завоевала серебро.
Очередной женский Турнир четырех наций, проходивший в Гвадалахаре, завершился победой сборной Испании. Прошлогодний победитель сборная России завоевала серебро.
Обычно матч фаворитов любого турнира назначают на последний день. Однако в Гвадалахаре организаторы в первый же день свели сборные Испании и России, причем наша команда не полностью восстановилась после дальнего перелета.
Тем не менее россиянки играли очень организованно, а голы в наши ворота стали плодом успешных индивидуальных действий, высокого исполнительского мастерства Сотело и Анны Севилья, реализовавших оба голевых момента у ворот Анастасии Ивановой.
После перерыва шла равная борьба, и после розыгрыша свободного удара Татьяна Кулешова счет размочила. Чтобы удержать минимальный перевес, испанки выпустили пятого полевого игрока и принялись катать мяч. Наши несколько раз его отбирали, вели наступление также впятером, но счет 2:1 не изменился.
— Результат оказался предопределен в первой половине, — комментировала матч Анастасия Иванова. — Мы долго входили в игру. Обидно и то, что быстрые голы возникли не из самых очевидных эпизодов. После перерыва мы перестроили игру — терять было нечего. Испания хорошо действовала в прессинге, но мы все равно стали создавать моменты, подбирались все ближе к голу. Жаль, забили поздно, времени до сирены оставалось
Нелегким для россиянок получился и матч с Португалией. В дебюте стопроцентный голевой момент не использовала Татьяна Дерипаско. После перерыва темп усилился, пошли голевые моменты. Первыми реализовали свой португалки — Ванесса нанесла точный удар в нижний угол. Но спустя четыре минуты последовал прорыв Анастасии Дурандиной, удар, рикошет, и счет сравнялся.
Реальный шанс выиграть встречу наши соперницы получили на 35-й минуте, но Иванова блестяще отразила пенальти, назначенный за игру рукой, от Ферейры.
— Первый тайм получился осторожным и вязким, команды побаивались друг друга, присматривались, — рассказывала Татьяна Кулешова. — Во второй половине мы перешли на игру четверками, на более быстрые замены, чтобы увеличить интенсивность игры. Делали то, что обычно требует от нас тренерский штаб. По тому, как все складывалось, 1:1 — это хороший результат. Матч был определяющим для обеих команд: мы проиграли стартовую встречу, и нужно было цепляться за очки, португалки рассчитывали на вторую победу, которая позволила бы им повысить шансы на первое место. Думаю, что победа любой из команд была бы заслуженной.
В заключительный день турнира сборная России отвела душу на итальянках, забив в их ворота четыре безответных мяча.
Начало матча не предвещало такого исхода, Ивановой не раз приходилось спасать свои ворота после опасных набегов соперниц. Но и наши не дремали, сначала Дурандина, а затем Галина Самородова били по штангам, но преимущество имела сборная Италии.
Во втором тайме картина на площадке кардинально изменилась. Сборная России наладила прессинг и контроль мяча. Дважды могла отличиться Александра Чернова, но гол в ворота итальянок прилетел неожиданно — после удара почти от самой бровки Елизаветы Никитиной.
Соперницы отправили на площадку пятого полевого игрока, но наши, перехватывая мяч, стали методично поражать их пустые ворота — Татьяна Кулешова, Анастасия Дурандина и Александра Самородова.
— Второе место — положительный результат, достойный итог нашей работы в этом году и определенный задел на будущее, — уверен старший тренер женской сборной России Евгений Кузьмин. — Сегодня есть команды, которым мы объективно уступаем, но самое главное — есть понимание и у тренерского штаба, и у девчонок, и у Ассоциации
Испания — РОССИЯ — 2:1 (Сотело, 5. Севилья, 9 — Кулешова, 37), Италия — Португалия — 0:1, Испания — Италия — 3:0, РОССИЯ — Португалия — 1:1 (Дурандина, 28 — Ванесса, 24), РОССИЯ — Италия — 4:0 (Никитина, 35. Кулешова, 38. Дурандина, 39. Самородова, 40). Положение команд: Испания — 9. РОССИЯ — 4. Португалия — 4. Италия — 0.
В составе сборной России выступали:
вратари
Анастасия Иванова, Линда Суханова (обе — «Аврора», Санкт-Петербург),
полевые игроки
Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова, Лиана Юхаева (все — «Аврора»), Дина Данилова, Татьяна Дерипаско (обе — «МосПолитех», Москва), Ксения Олькова, Александра Чернова (обе — «Лагуна-УОР», Пенза), Варвара Бычкова («Словацко», Чехия), Татьяна Кулешова («Снежана-Котельники», Московская обл.), Александра Самородова («Запсибколледж», Тюмень), Марина Федорова («Рязань-ВДВ»).