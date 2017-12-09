Московский клуб «Дина» снялся с Кубка России по мини-футболу

Причины данного решения не уточняются.
«К величайшему сожалению многочисленные проблемы вынуждают клуб сняться с одного из соревнований, а именно с Кубка России, — говорится в сообщении клуба. — Мы продолжаем участие в чемпионате России. Надеемся на лучшее. Спасибо за вашу поддержку».
В матче ¼ финала, который должен был состояться 10 декабря, «Дина» должна была встретиться с «Норильским Никелем». Московский клуб является восьмикратным обладателем Кубка России, в том числе прошлого сезона.
В чемпионате России «Дина» занимает 11-е место с одной победой в 11 матчах.