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18:48 (мск), источник: ТАСС

Московский клуб «Дина» снялся с Кубка России по мини-футболу

ТАСС, 9 декабря. Столичная команда «Дина» снялась с Кубка России по мини-футболу. Об этом сообщается на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Причины данного решения не уточняются.

«К величайшему сожалению многочисленные проблемы вынуждают клуб сняться с одного из соревнований, а именно с Кубка России, — говорится в сообщении клуба. — Мы продолжаем участие в чемпионате России. Надеемся на лучшее. Спасибо за вашу поддержку».

В матче ¼ финала, который должен был состояться 10 декабря, «Дина» должна была встретиться с «Норильским Никелем». Московский клуб является восьмикратным обладателем Кубка России, в том числе прошлого сезона.

В чемпионате России «Дина» занимает 11-е место с одной победой в 11 матчах.

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