Московский клуб «Дина» снялся с Кубка России по мини-футболу

«К величайшему сожалению многочисленные проблемы вынуждают клуб сняться с одного из соревнований, а именно с Кубка России, — говорится в сообщении клуба. — Мы продолжаем участие в чемпионате России. Надеемся на лучшее. Спасибо за вашу поддержку».