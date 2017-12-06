Без побед в Иране. Простое стечение обстоятельств или все-таки провал перед Евро-2018 по футзалу?

Справедливости ради отметим, что казахстанская команда могла выступить гораздо лучше. По крайней мере, в стартовой игре ей было по силам победить Россию (3:3). Однако сборную подвел Игита, привезший второй гол и пропустивший третий мяч между ног. И все же не будем всех собак вешать на вратаря «Кайрата», потому как даже у «звезд» бывают взлеты и падения.
Во втором матче игроки Какау не должны были проигрывать Ирану (1:2), но решающий мяч пропустили на последних секундах. Хотя ничейный результат был бы справедливым итогом встречи, но, как говорится, везет тому, кто везет.
Заключительная игра с Азербайджаном ожидалась с особым интересом, ведь по ту сторону площадки находился бывший тренер «Кайрата» и сборной Казахстана Алесио. В итоге, команды выдали захватывающий футзал, забив на двоих шесть мячей (3:3). Однако и в этот раз казахстанские игроки пропустили на последних минутах и тем самым упустили победу.
Таким образом, Азербайджан и Казахстан набрали по два очка, заняв на турнире третье и четвертое места соответственно.
С одной стороны, сборная Казахстана выступила неудачно, а с другой — у Какау есть время на работу над ошибками перед Евро-2018.
В то же время не будем забывать, что костяк сборной составляют представители «Кайрата», которые буквально недавно участвовали в Элитном раунде. Как известно, алматинская команда не смогла квалифицироваться в «Финал четырех» Кубка УЕФА, вследствие чего игроки и тренерский штаб прибыли в расположение национальной команды не в самом лучшем настроении.
Наверняка, есть и тренерские просчеты. Не секрет, что Какау не особо доверяет казахстанским игрокам из других клубов. Ребята получают мало игрового времени, тогда как упор делается на кайратовцев. Хотя Альберт Акбаликов и Ринат Турегазин могли бы сделать игру более динамичной. Благо, Какау вернул в состав Павла Таку, не вписывавшегося ранее в игровую концепцию Алесио. Воспитанник «Тулпара» может также внести разнообразие в игру, если использовать его в качестве столба при предоставлении постоянной игровой практики.
В целом, в распоряжении Какау имеются неплохие исполнители на две четверки. Лео, Дуглас, Чингиз Есенаманов, Динмухамед Сулейменов — игроки стартовой четверки, кто-то из них по тактическим соображениям может появиться и во второй. Достойно их могут подменять Серик Жаманкулов, Павел Таку, Александр Довгань, Михаил Першин, Даурен Нургожин, Александр Гребонос. Глубину состава способны составить Альберт Акбаликов и Ринат Турегазин, хотя каждый из них может в равной степени претендовать на попадание во вторую обойму игроков. Вопрос в доверии Какау.
Все вышеперечисленные ребята, за исключением последних двух, имеют хороший опыт международных игр. Им по плечу произвести фурор в Словении. Многое будет зависеть от подготовки к Евро, особенно от морального состояния игроков. Думается, в физическом плане проблем не возникнет.
В общем, надо собраться, тем более есть шанс добраться до полуфинала, где при желании и сопутствии удачи можно замахнуться на попадание в финал.
Казахстан сыграет в группе В, его соперниками будут Россия и Польша. Победитель группы в четвертьфинале встретится со второй командой из группы А (Словения, Италия, Сербия). Как видно, подопечным Какау желательно занимать первое место, чтобы не попасть на Италию, которая навряд ли упустит лидерство в своем дивизионе. В этом случае Словения и Сербия будут вполне по зубам казахстанцам, от наших игроков потребуется лишь настроится должным образом. Правда, в полуфинале есть риск нарваться на Испанию, но тут казахстанцам нужно постараться прыгнуть выше головы.
Есть, конечно, другой вариант. Занять второе место в группе и бросить все силы на Италию в четвертьфинале. Если проходим «Скуадру Адзурру», есть вероятность в полуфинале сыграть с Португалией. Как на самом деле все сложится, покажут результаты группового этапа.
В любом случае, у сборной Казахстана есть шанс, как минимум, взять «бронзу», как это случилось в дебютном ее выступлении на Евро-2016 в Сербии. Главное, самим не напортачить.
Напомним, финальная стадия чемпионата Европы-2018 пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля. Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, первые матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля.
Группа A: Словения (хозяйка), Италия, Сербия
Группа B: Россия, Казахстан, Польша
Группа C: Португалия, Украина, Румыния
Группа D: Испания, Азербайджан, Франция.