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14:32 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по мини-футболу заняла второе место на Турнире четырех наций в Иране

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Сборная России по мини-футболу заняла второе место на Турнире четырех наций, который прошел в Иране.

Источник: РИА "Новости"

Россияне в среду в заключительном матче уступили хозяевам турнира со счетом 0:4.

Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с командой Казахстана (3:3), после чего победила сборную Азербайджана (4:3). Иранцы сначала разошлись миром с азербайджанцами (3:3), а затем одержали победу над сборной Казахстана (2:1).

Таким образом, победителями турнира стали иранцы, россияне заняли второе место.

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