Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Сборная России по мини-футболу заняла второе место на Турнире четырех наций в Иране
МОСКВА, 6 дек —
МОСКВА, 6 дек —
Россияне в среду в заключительном матче уступили хозяевам турнира со счетом 0:4.
Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с командой Казахстана (3:3), после чего победила сборную Азербайджана (4:3). Иранцы сначала разошлись миром с азербайджанцами (3:3), а затем одержали победу над сборной Казахстана (2:1).
Таким образом, победителями турнира стали иранцы, россияне заняли второе место.