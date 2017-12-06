Сборная России по мини-футболу заняла второе место на Турнире четырех наций в Иране

Россияне в среду в заключительном матче уступили хозяевам турнира со счетом 0:4.

Ранее на турнире сборная России сыграла вничью с командой Казахстана (3:3), после чего победила сборную Азербайджана (4:3). Иранцы сначала разошлись миром с азербайджанцами (3:3), а затем одержали победу над сборной Казахстана (2:1).