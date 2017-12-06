Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили –рядовой офицер ЦРУ: генерал рассказал об операции США
Названа самая пьющая страна Европы
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
В Совфеде отреагировали на решение МОК
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Марибор
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Фейеноорд
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
РБ Лейпциг
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
Монако
Футбол. Еврокубки
22:45
Реал
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
АПОЭЛ
Все события
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
МОК допустил на Игры в Пхёнчхане «Олимпийцев из России»
ЦСКА провел лучшую за пять лет ЛЧ, но не вышел из группы
Итальянский бренд представил платье из двух пакетов
Письма Греты Гарбо рассказали об одиночестве кинозвезды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Интимная пластика: три реальные истории
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Как обновить интерьер к зиме
Фоторепортажи
15ЦСКА — «Тосно»: три пенальти, шесть голов
7«Зенит» победил «Урал» в матче РФПЛ
11:46 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу на последней минуте упустила победу над командой Алесио

Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с командой Азербайджана в заключительном матче на «Турнире четырех наций», который проходит в Иране, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд завершилась со счетом 3:3. При этом подопечные Какау по ходу игры сумели отыграться с 0:2 и даже повести в счете, но не удержали добытое преимущество.

Читайте также
Сборная Казахстана минимально уступила Ирану на турнире «Четырех наций»

Так, уже к 11-й минуте Азербайджан вел 2:0 благодаря дублю Вассуры. После перерыва Казахстану удалось переломить ход игры. Сначала на 25-й минуте Таку один мяч отыграл, а спустя семь минут Лео восстановил равновесие.

За четыре минуты до завершения матча Таку, оформив дубль, вывел казахстанскую сборную вперед, однако азербайджанцы сумели уйти от поражения, забив гол на последней минуте.

Добавим, что главным тренером сборной Азербайджана является Алесио, известный казахстанский болельщикам по работе в сборной Казахстана в качестве главного тренера и помощника Какау в алматинском «Кайрате».

"20-тысяч против нас". Сможет ли "Астана" испортить юбилей "Славии" в матче Лиги Европы на самом большом стадионе в Чехии?
Вопрос дня. Олимпада-2018 и сборная России: ехать или не ехать?
ЦСКА провел лучшую за пять лет ЛЧ, но не вышел из группы
Источник: «Ростов» уволил главного тренера
«Спартак» прилетел за подвигом: анонс матча ЛЧ в Ливерпуле
Родченков выразил опасения за свою жизнь
Комиссия спортсменов МОК поддержала санкции МОК против России
Россия без Олимпиады: «Как мы будем жить?»
Новости
Авто
В России решили, что 130 км/ч безопаснее, чем 110 км/ч Но только при условии соблюдения участниками правил дорожного движения
Hi-Tech
Безрамочный смартфон по отличной цене появился в России Вытянутые экраны 18:9, которые позволяют сделать смартфоны почти безрамочными, плавно переехали в средний класс
Кино
Джоли пыталась спасти брак с Питтом с помощью съемок фильма Звезда призналась, что работа над драмой «Лазурный берег» была попыткой наладить отношения с мужем
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Рита Дакота рассказала о трудностях материнства Певица поделилась откровениями в своем блоге.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь