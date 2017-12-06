Сборная Казахстана по футзалу на последней минуте упустила победу над командой Алесио

Встреча команд завершилась со счетом 3:3. При этом подопечные Какау по ходу игры сумели отыграться с 0:2 и даже повести в счете, но не удержали добытое преимущество.
Так, уже к 11-й минуте Азербайджан вел 2:0 благодаря дублю Вассуры. После перерыва Казахстану удалось переломить ход игры. Сначала на 25-й минуте Таку один мяч отыграл, а спустя семь минут Лео восстановил равновесие.
За четыре минуты до завершения матча Таку, оформив дубль, вывел казахстанскую сборную вперед, однако азербайджанцы сумели уйти от поражения, забив гол на последней минуте.
Добавим, что главным тренером сборной Азербайджана является Алесио, известный казахстанский болельщикам по работе в сборной Казахстана в качестве главного тренера и помощника Какау в алматинском «Кайрате».