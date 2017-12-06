Сборная Казахстана по футзалу на последней минуте упустила победу над командой Алесио

Встреча команд завершилась со счетом 3:3. При этом подопечные Какау по ходу игры сумели отыграться с 0:2 и даже повести в счете, но не удержали добытое преимущество.

Так, уже к 11-й минуте Азербайджан вел 2:0 благодаря дублю Вассуры. После перерыва Казахстану удалось переломить ход игры. Сначала на 25-й минуте Таку один мяч отыграл, а спустя семь минут Лео восстановил равновесие.

За четыре минуты до завершения матча Таку, оформив дубль, вывел казахстанскую сборную вперед, однако азербайджанцы сумели уйти от поражения, забив гол на последней минуте.