Сборная Казахстана минимально уступила Ирану на турнире «Четырех наций»

Состоялся второй матч национальной сборной Казахстана в иранском Исхафане, на международном турнире 4-х наций. Во втором матче дружину Какау встречалась с хозяевами площадки, чемпионами Азии — Ираном. Хозяева вырвали встречу за шесть секунд до окончания матча — 1:2.



В истории двух сборных, данный матч стал пятым. Первый официальный матч сборной Казахстана в 1996 году состоялся в Тегеране именно против сборной Ирана, и казахстанцы потерпели самое крупное в истории поражение 2:14. Спустя два дня Казахстан вновь проиграл Ирану 4:7. В 2000 году Казахстан в рамках Чемпионата Азии в третий раз проиграл Ирану 1:4. Лишь в прошлом году, в рамках международного турнира в Бангкоке, впервые сыграл вничью с Ираном 3:3.



По сравнению с первой игрой, в стартовой пятерке произошла одна замена. Вместо Даурена Турсагулова, вышел Серик Жаманкулов. Также в стартовой пятерке вылши — Игита, Дуглас, Лео и Чингиз Есенаманов. В составе сборной Ирана играет действующий игрок «Кайрата», местный любимец Хоссейн Тайеби. Именно Тайеби на четвертой минуте, после слаломного прохода, поразил «девятку» ворот своего одноклубника Игиты. Сравняли счет казахстанцы после подключения Игиты. Получив мяч от голкипера, Дуглас мощным ударом вколотил мяч.



Во втором тайме местные арбитры стали симпатизировать своей команды, и фолы посыпались в «копилку» казахстанцев. Затем наши игроки сумели переломить ход матча, и имели не одну возможность забить, но пропустили гол за шесть секунд до окончания матча.



Заключительный тур состоится 6 декабря. Сборная Казахстана сыграет против сборной Азербайджана, главным тренером которого является экс-наставник нашей сборной Жозе Алесио. Начало встречи в 11:30 по времени Астаны.



Иран — Казахстан 2:1 (1:1)

Голы: Тайеби 4 (1:0), Дуглас 14 (1:1), Исмаилипур 40 (1:2)

Предупреждения: Ахмади 21 — Дуглас 11

Иран: М. Мохаммади, С. Мохаммади — Хасанзаде (к), Исмаилипур, Ахмади, Тайеби, Рафие, Шаджири, Алиджадр, Джавид, Оладжоба, Оруджи, Сангсефиди, Аббаси

Казахстан: Игита, Шамро — Жаманкулов, Лео, Есенаманов, Дуглас, Кнауб, Турегазин, Сулейменов (к), Першин, Таку, Турсагулов, Акбаликов, Оразов

Судьи: Насирлоу, Рамезани (оба — Иран)

4 декабря 2017 г. Исфахан. «Нагш-е-Жахан».



Турнир 4-х наций



1-й тур

Россия — Казахстан 3:3

Иран — Азербайджан 3:3



2-й тур

Россия — Азербайджан 4:3

Иран — Казахстан 2:1



Турнирная таблица после 2-х туров:

1. Россия — 4 очка (2 игры)

2. Иран — 4 (2)

3. Азербайджан — 1 (2)

4. Казахстан — 1 (2).