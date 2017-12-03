Сборная Казахстана сыграла боевую ничью с Россией

В последние годы сборная России стала частым соперником нашей сборной. С 2011 года команды встречались в четвертый раз. В 2011 году в венгерском Дьендьеше россияне в рамках отборочного матча Чемпионата Мира обыграли казахстанцев 4:0. В 2013 году в латвийской Елгаве в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы сборная России вновь была сильнее 5:1. В третий раз команды сыграли в финальной части Чемпионата Европы в сербском Белграде. Игра завершилась также победой России 2:1.



Впервые в составе сборной Казахстана выехали на гостевой матч Ринат Турегазин и Даурен Турсагулов. Ранее они играли за сборную Казахстана лишь в домашних матчах. В составе россиян играл экс-игрок алматинского «Алема» Андрей Афанасьев. Встреча началась на равных, и команды притирались друг к другу. Самое интересно произошло в последние четыре минуты, когда были забиты три гола. Дуглас в касание перехватил мяч и адресовал Серику Жаманкулову, прострел которого уже в пустые ворота замыкал Чингиз Есенаманов. Однако к чести россиян, сумели до перерыва отличиться дважды, и выйти вперед. Голами отметились Дмитрий Лысков и Артем Ниязов.