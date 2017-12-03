Сборная Казахстана сыграла боевую ничью с Россией
Национальная сборная Казахстана сыграла вничью со сборной России (3:3) на турнире «Четырех наций», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Национальная сборная Казахстана сыграла вничью со сборной России (3:3) на турнире «Четырех наций», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Сегодня в иранском Исхафане стартовал международный турнир 4-х наций. В первом матче сборная Казахстана встречалась со сборной России.
Сборная Казахстана прибыла Иран практически без подготовки. Ранее алматинский «Кайрат», являющийся базовым клубом, принимал участие в Кубке УЕФА, а затем состоялись матчи 13−14- го туров Чемпионата Казахстана.
В последние годы сборная России стала частым соперником нашей сборной. С 2011 года команды встречались в четвертый раз. В 2011 году в венгерском Дьендьеше россияне в рамках отборочного матча Чемпионата Мира обыграли казахстанцев 4:0. В 2013 году в латвийской Елгаве в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы сборная России вновь была сильнее 5:1. В третий раз команды сыграли в финальной части Чемпионата Европы в сербском Белграде. Игра завершилась также победой России 2:1.
Впервые в составе сборной Казахстана выехали на гостевой матч Ринат Турегазин и Даурен Турсагулов. Ранее они играли за сборную Казахстана лишь в домашних матчах. В составе россиян играл
В середине второго тайма команды вновь порадовали болельщиков серией голов.
Чингиз Есенаманов после передачи Дугласа оформил дубль. Затем команды вновь обменялись голами. Сергей Абрамов протащил мяч по всей площадке, и поразил ворота Игиты. На что мощным ударом под перекладину ответил Лео — 3:3.
Завтра, 4 декабря сборная Казахстана сыграет против сборной Ирана. Начало встречи в 20:30 по времени Астаны.
Россия — Казахстан 3:3 (2:1)
Голы: Есенаманов 16 (0:1), Лысков 17 (1:1), Ниязов 19 (2:1), Есенаманов 26 (2:2), Абрамов 28 (3:2), Лео 29 (3:3).
Предупреждение: Оразов 35
Судьи: Афшар, Амири (оба — Иран)
3 декабря 2017 г. Исфахан (Иран). «Нагш-е-Жахан».