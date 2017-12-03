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17:27 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана сыграла боевую ничью с Россией

Национальная сборная Казахстана сыграла вничью со сборной России (3:3) на турнире «Четырех наций», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сегодня в иранском Исхафане стартовал международный турнир 4-х наций. В первом матче сборная Казахстана встречалась со сборной России.

Сборная Казахстана прибыла Иран практически без подготовки. Ранее алматинский «Кайрат», являющийся базовым клубом, принимал участие в Кубке УЕФА, а затем состоялись матчи 13−14- го туров Чемпионата Казахстана.

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В последние годы сборная России стала частым соперником нашей сборной. С 2011 года команды встречались в четвертый раз. В 2011 году в венгерском Дьендьеше россияне в рамках отборочного матча Чемпионата Мира обыграли казахстанцев 4:0. В 2013 году в латвийской Елгаве в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы сборная России вновь была сильнее 5:1. В третий раз команды сыграли в финальной части Чемпионата Европы в сербском Белграде. Игра завершилась также победой России 2:1.

Впервые в составе сборной Казахстана выехали на гостевой матч Ринат Турегазин и Даурен Турсагулов. Ранее они играли за сборную Казахстана лишь в домашних матчах. В составе россиян играл экс-игрок алматинского «Алема» Андрей Афанасьев. Встреча началась на равных, и команды притирались друг к другу. Самое интересно произошло в последние четыре минуты, когда были забиты три гола. Дуглас в касание перехватил мяч и адресовал Серику Жаманкулову, прострел которого уже в пустые ворота замыкал Чингиз Есенаманов. Однако к чести россиян, сумели до перерыва отличиться дважды, и выйти вперед. Голами отметились Дмитрий Лысков и Артем Ниязов.

В середине второго тайма команды вновь порадовали болельщиков серией голов.

Чингиз Есенаманов после передачи Дугласа оформил дубль. Затем команды вновь обменялись голами. Сергей Абрамов протащил мяч по всей площадке, и поразил ворота Игиты. На что мощным ударом под перекладину ответил Лео — 3:3.

Завтра, 4 декабря сборная Казахстана сыграет против сборной Ирана. Начало встречи в 20:30 по времени Астаны.

Россия — Казахстан 3:3 (2:1)
Голы: Есенаманов 16 (0:1), Лысков 17 (1:1), Ниязов 19 (2:1), Есенаманов 26 (2:2), Абрамов 28 (3:2), Лео 29 (3:3).

Предупреждение: Оразов 35
Судьи: Афшар, Амири (оба — Иран)
3 декабря 2017 г. Исфахан (Иран). «Нагш-е-Жахан».

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