В лидерах Москва и Екатеринбург

Конференция «Запад»

Московский «Спартак» вернулся на 1-е место, хотя в последнем матче его едва не подвинул вниз казанский «Ядран». На своей площадке москвичи одержали трудную победу — 6:5.

— Перед матчем говорил своим игрокам, что «Ядран» очень серьезный соперник, который будет бороться за зону плей-офф, — рассказывал главный тренер красно-белых Андрей Цуканов. — Беспокоит игровая дисциплина. Наши игроки могут позволить себе в каких-то моментах недобежать. Благодарю соперников за игру, думаю, что у них все впереди.

— Игрой своей команды доволен, однако обидно, что в итоге потерпели поражение, — сожалел наставник «Ядрана» Ренат Камалетдинов. — «Ядран» показал, что может играть на равных с лучшими командами высшей лиги. Думаю, справедливее была бы ничья.

Конференция «Восток»

В конференции «Восток» лидирует со стопроцентным результатом команда завода имени Калинина из Екатеринбурга, возглавляемая бывшим игроком «Синары» Николаем Стаиным. Среди ее преследователей один из ветеранов высшей лиги — сургутский «Факел».