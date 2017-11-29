В лидерах Москва и Екатеринбург
Московский «Спартак» вернулся на 1-е место.
Московский «Спартак» вернулся на 1-е место.
Конференция «Запад»
Московский «Спартак» вернулся на 1-е место, хотя в последнем матче его едва не подвинул вниз казанский «Ядран». На своей площадке москвичи одержали трудную победу — 6:5.
— Перед матчем говорил своим игрокам, что «Ядран» очень серьезный соперник, который будет бороться за зону
— Игрой своей команды доволен, однако обидно, что в итоге потерпели поражение, — сожалел наставник «Ядрана» Ренат Камалетдинов. — «Ядран» показал, что может играть на равных с лучшими командами высшей лиги. Думаю, справедливее была бы ничья.
Конференция «Восток»
В конференции «Восток» лидирует со стопроцентным результатом команда завода имени Калинина из Екатеринбурга, возглавляемая бывшим игроком «Синары» Николаем Стаиным. Среди ее преследователей один из ветеранов высшей лиги — сургутский «Факел».
— Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели, — говорит главный тренер «Факела», в прошлом игрок сборной России Александр Антипов. — Считаю, что по итогам сезона мы обязаны быть в четверке. Требуем от ребят играть на победу в каждом матче. На данный момент рано говорить о турнирных перспективах. После окончания первого круга, когда каждый сыграет с каждым, картина будет яснее. Пока наша задача выполняется, однако мы не имеем права расслабляться и терять очки. Все команды в конференции достаточно сильны, все в состоянии дать бой. Нам нужно более ответственно подходить к реализации голевых возможностей. Создаем их много, а завершающая стадия атак часто хромает.