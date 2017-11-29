Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Армения лишится права поставлять «коньяк» в Евросоюз
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.11
Уотфорд2
Манчестер Юнайтед4
Футбол. Зарубежный
28.11
Вест Бромвич Альбион2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
28.11
Бордо3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
28.11
Лестер2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
28.11
Амьен2
Дижон1
Футбол. Зарубежный
28.11
Страсбур0
Кан0
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Николь Кидман в сверкающем платье затмила всех на премии
Альбина Джанабаева в эффектном зеленом пальто вышла в свет
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Спорт не помогает женщинам похудеть
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
01:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В лидерах Москва и Екатеринбург

Московский «Спартак» вернулся на 1-е место.

Конференция «Запад»

Московский «Спартак» вернулся на 1-е место, хотя в последнем матче его едва не подвинул вниз казанский «Ядран». На своей площадке москвичи одержали трудную победу — 6:5.

— Перед матчем говорил своим игрокам, что «Ядран» очень серьезный соперник, который будет бороться за зону плей-офф, — рассказывал главный тренер красно-белых Андрей Цуканов. — Беспокоит игровая дисциплина. Наши игроки могут позволить себе в каких-то моментах недобежать. Благодарю соперников за игру, думаю, что у них все впереди.

— Игрой своей команды доволен, однако обидно, что в итоге потерпели поражение, — сожалел наставник «Ядрана» Ренат Камалетдинов. — «Ядран» показал, что может играть на равных с лучшими командами высшей лиги. Думаю, справедливее была бы ничья.

Конференция «Восток»

В конференции «Восток» лидирует со стопроцентным результатом команда завода имени Калинина из Екатеринбурга, возглавляемая бывшим игроком «Синары» Николаем Стаиным. Среди ее преследователей один из ветеранов высшей лиги — сургутский «Факел».

— Мы всегда ставим перед собой самые высокие цели, — говорит главный тренер «Факела», в прошлом игрок сборной России Александр Антипов. — Считаю, что по итогам сезона мы обязаны быть в четверке. Требуем от ребят играть на победу в каждом матче. На данный момент рано говорить о турнирных перспективах. После окончания первого круга, когда каждый сыграет с каждым, картина будет яснее. Пока наша задача выполняется, однако мы не имеем права расслабляться и терять очки. Все команды в конференции достаточно сильны, все в состоянии дать бой. Нам нужно более ответственно подходить к реализации голевых возможностей. Создаем их много, а завершающая стадия атак часто хромает.

Настоящая "бомба" по делу Родченкова и списку "Дюшес"
«Яшин — главный символ российского футбола»
IIHF попросила МОК допустить Россию к участию в Олимпиаде
Две российские биатлонистки отстранены от мероприятий IBU
Мадридский «Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
Daily Mail: «Шальке» и «Байер» включились в борьбу за Смолова
«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча со «Спартаком»
Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Новости
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь