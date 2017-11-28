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15:05 (мск), источник: Prosports.kz

Судьи вновь будут тащить мадридцев?

Мир в ожидании справедливости в Финале четырех Кубка УЕФА.

Источник: Prosports.kz

Напряженная и полная драматизма борьба в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу определила всех соискателей путевок в Финал четырех. В решающую стадию вышли: действующий чемпион «Интер», двукратный победитель турнира — «Барселона», прошлогодний финалист лиссабонский «Спортинг» и сенсационный «Дьер».

Группа А

«Барселона, которая выигрывала Кубок УЕФА в 2012 и 2014 годах, в пятый раз пробилась в финальную стадию. Каталонцы набрали максимум очков в своей группе: были проведены «Экономац», «Пескара» и «Кнооппунт». Преодоление этих препятствий позволило каталонцам квалифицироваться в Финал четырех. Ярким и действительно интригующим получился матч каталонцев с сербским «Экономацом», завершившийся победой первых — 3:2.

К слову, в составе обеих команд качественно выступили хорошо знакомые нам по чемпионату Казахстана игроки — Лео Сантана («Барселона»), Талес, Игор («Экономац»).

Группа B

«Спортинг, который в апреле этого года сыграл в финале Кубка УЕФА против «Интера» в Алматы, заработал очередную путевку в весенний финал — уже в шестой раз в своей истории. В домашнем турнире Элитного раунда в Лиссабоне «львы» обеспечили себе выход еще за тур до финиша, поочередно обыграв «Халле-Гооик» и «Национал».

В заключительном туре «Спортинг» с помощью экс-кайратовцев Диванея и Маркао со счетом 4:0 разгромил «Дину», впервые с 2011 года закрыв дорогу представителю России в Финал четырех.

Группа C

Лишь с шестой попытки «Дьер» сумел преодолеть заклятый барьер Элитного раунда. Таким образом, клуб стал первым представителем Венгрии в решающей стадии, что является своего рода сенсацией всего Элитного раунда. Перед заключительным туром «Дьер» отставал от мощного «Лупаренсе» на три очка. Однако под руководством трехкратного обладателя Кубка УЕФА Хави Родригеса венгры победили итальянцев со счетом 6:4, которым не помог даже звездный Бетао, еще один экс-кайратовец. Хет-триком в том матче у хозяев отметился бывший игрок «Спортинга» Фабиу Агияр.

Группа D

После двух туров в активах испанского «Интера» и алматинского «Кайрата» было по шесть очков. Все решалось в заключительной игре — очная битва титанов мирового футзала. Также у данного матча была и другая подоплека — он был повторением полуфинала прошлого сезона: АФК «Кайрат» был настроен взять реванш за апрельское поражение.

Действующий чемпион Кубка УЕФА, к огромному разочарованию футзальной общественности, смог добиться победы с явной помощью судейской бригады, которая планомерно удалила главных протагонистов алматинского клуба: первым со скамейки убрали президента клуба К. Оразбекова, влияние которого на уверенность команды трудно переоценить, затем был удален главный тренер Какау, а последним и определяющим ударом стало удаление основного вратаря Игиты, чей фол, бесспорно, тянул на желтую карточку, но никак не на удаление.

При счете 3:3 («Кайрат» трижды сравнивал счет по ходу матча) стало все более заметно: мадридцы морально выдохлись, а алматинские футзалисты прибавляли с каждой минутой. В футзале никогда не знаешь результат заранее, но тот перелом в игре, который видели все, кто наблюдал за той игрой, заметили и судьи. И, к большому позору бригады арбитров, дальнейший, плохо скрываемый фарс в исполнении судей, помог испанскому клубу остановить казахстанский на пути к очередному Финалу.

Продолжат ли судьи тащить «Интер» уже в Финале или все же побоятся повторить трюк, который омрачил самый главный матч всего Элитного раунда Кубка УЕФА? Ответ на этот вопрос мы получим весной следующего года.

Артем КРАВЧЕНКО, Алибек КАБЕНОВ

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