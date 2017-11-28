Темур Алекберов: Мне за свою команду не стыдно

Источник: Спорт-Экспресс

Московская «Дина», выступавшая в группе В, проиграла все три матча и замкнула турнирную таблицу. Однако к репутации российского мини-футбола результат «пушкарей» не имеет ни малейшего отношения. Известно, а кто не знает, подскажу, что серебряный призер и обладатель Кубка России «Дина» в межсезонье оказалась без средств, вследствие чего ее покинули почти все звезды. И в Лиссабоне выступал фактически молодежный состав «Дины», усиленный тремя опытными игроками Разореновым, Разувановым и Чистополовым.

Тем не менее наша команда сражалась, не щадя сил, открывала счет в матчах с хорватским «Националом» и бельгийским «Халле-Гоик», но в конце концов сказывалось отсутствие опыта у молодых футболистов, да и сил, прежде всего моральных, им не хватало.

Стоит заметить, что «Дине» противостояли не просто чемпионы своих стран, а фактически интернациональные сборные. В составе «Национала» выступали три бразильца, португалец и испанец, цвета «Халле-Гоик» защищали шесть итальянцев, причем трое из них бразильского происхождения, по одному испанцу и португальцу. Примечательно, что все голы в ворота «Дины» забили как раз легионеры этих клубов. А лиссабонский «Спортинг» — и без того крупная величина в Европе, в «Финал четырех» пробился в шестой раз. Два гола «Спортинга» «Дине» из четырех на счету бывших игроков российской суперлиги — Диванея из ЦСКА и динамовца Диегиньо.

Выступление нашей команды в элитном раунде Кубка УЕФА прокомментировал ее главный тренер Темур Алекберов.

— С какими мыслями, надеждами вы отправлялись в Лиссабон?

— Мысли были сложными. Какие могут быть надежды после поражения в Смоленске от аутсайдера чемпионата России «Автодора»? А тут еще клуб покинул, не выдержав сложившейся в нем ситуации, вратарь сборной Украины Иваняк, и его можно понять. Прекрасно отдавали себе отчет в том, что нас ждет в элитном раунде. Но не зацикливались на силе соперников, которая подтвердилась, когда увидели их воочию.

— Что же их отличало?

— И «Национал», и «Халле-Гоик» ничем не напоминали традиционные национальные команды своих стран. Благодаря обилию квалифицированных легионеров в составах они демонстрировали такой быстрый, техничный футзал, что даже опытнейшему «Спортингу» пришлось помучиться для достижения побед над ними.

— По тому, как складывался первый матч с «Националом», казалось, у «Дины» были шансы, по крайней мере, не проиграть его?

— Я недоволен нашей игрой в первом матче, согласен, могли не проиграть, хотя большую часть времени пришлось провести в обороне. Мы достаточно уверенно провели первый тайм и вообще более-менее выдерживали первые таймы всех матчей, но, постоянно играя на максимуме своих возможностей, команда начинала уставать. С организацией обороны мы еще справлялись, но атаковать, забивать было затруднительно, слишком много молодых игроков в составе.

— Тем не менее все-таки забивали?

— Старались использовать свои минимальные козыри, в частности, все голы мы забили после розыгрыша стандартных положений. Но матчи в Кубке УЕФА весьма энергозатратны. Держались мы, пока играли опытные Разоренов, Разуванов, но они уставали, требовалась передышка. И голы пропускали, когда на площадке у нас находились три-четыре молодых футболиста.

— Атмосфера матчей Кубка УЕФА, наверное, тоже влияла на молодежь?

— Конечно, ребята впервые играли при такой большой и шумной аудитории, на матч со «Спортингом», например, пришло три тысячи зрителей. Обстановка была великолепной, настоящей футбольной, и вообще этот турнир для наших ребят — неоценимый опыт.

— Вероятно, публику привлекала историческая репутация «Дины»?

— На пресс-конференции мне сказали, что ждали в гости другую команду под флагом «Дины». Пришлось объяснить нашу ситуацию, почему в нынешнем составе не осталось никого из тех, кто выступал на «Финале четырех» Кубка УЕФА двухлетней давности.

— Для вас, привыкшего в «Динамо» к победам и титулам, нынешние результаты «Дины» тягостны?

— Оцениваю сейчас игру своей команды не по результату матча, а по качеству. Если «Дина» сыграла по максимуму, а в Лиссабоне так и было, мне за нее не стыдно.

— И даже кого-то в команде могли бы выделить?