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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Сомнительные решения и непонятные удаления». Капитан и тренер «Кайрата» раскритиковали судейство после вылета из Кубка УЕФА по футзалу

Главный тренер алматинского «Кайрата» Какау прокомментировал поражение от испанского «Интер-Мовистар» (3:5) в заключительном матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу.

Развязка матча наступила во втором тайме при счете 3:3, когда арбитры встречи Саша Томич и Ангело Галанте удалили Какау, президента алматинского клуба Кайрата Оразбекова, а также вратаря Игиту. После этого «Кайрат» в меньшинстве пропустил четвертый гол, а затем и пятый с пенальти.

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«Прежде всего, поздравляю своих игроков. “Интер” — это более опытная команда, более титулованная. При счете 3:4 у нас было достаточно моментов. В первом тайме мы допустили ошибки, пропустили три гола, два из которых с рикошетом. Но мои игроки — герои. Не знаю, почему судья решил меня удалить. Во время этого эпизода все были на площадке, не только я. “Интер” отличная команда, но, я думаю, зрители увидели, что в Казахстане есть футзал, есть такой сильный клуб, как “Кайрат”. Я извиняюсь перед нашими болельщиками, перед нашим президентом. Если бы судья отработал нормально, мы бы точно победили», — цитирует Какау официальный сайт клуба.

В свою очередь, капитан «Кайрата» Динмухамбет Сулейменов высказал недовольство по поводу работы судей.

«Игра получилось очень тяжелой. “Интер” хорошая команда, но они могли победить и без помощи судей, которые принимали неоднозначные решения. Удаления для меня вообще непонятные. Это полностью сломало темп матча», — сказал он.

Игрок «Кайрата» Алешандре поддержал своего капитана, отметив, что судьи принимали сомнительные решения.

«Арбитры действительно помогли “Интеру”, они принимали сомнительные решения. Например, был фол Гадейи, это красная карточка, или хотя бы просто желтая карточка, но свисток промолчал. Однако следом, Лео совершает точно такой же фол, и ему показывают желтую! Это выбило нас из игры. Сложно выйти вперед, когда такое происходит», — добавил он.

Добавим, что благодаря этой победе «Интер» вышел в «Финал четырех», где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА.

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