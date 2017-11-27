«Кайрат» проиграл «Интеру» и не попал в Финал четырех Кубка УЕФА

Казахстанская команда не сумела пробиться в Финал четырех, уступив в заключительном матче Элитного раунда действующему чемпиону турнира — испанскому «Интеру» — 3:5. У победителей забили Ортис (2-я минута), Элисандро (6-я), Рикардинью (16-я) и Гадейя (34-я и 39-я, с пенальти). В составе «Кайрата» результативные удары на счету Алешандре Мораеса (4-я) и Лео (8-я и 21-я). Отметим, что на 34-й минуте за вторую желтую карточку был удален вратарь «Кайрата» Игита.



Первое место в группе «D» с девятью очками занял «Интер», у «Кайрата» — шесть баллов и вторая позиция. Таким образом, «Интер», как и португальский «Спортинг», венгерский «Дьер» и еще один испанский клуб — «Барселона» — сыграет в Финале четырех.