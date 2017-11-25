Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Дина» проиграла «Спортингу» в матче элитного раунда Кубка УЕФА по мини-футболу
МОСКВА, 25 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 25 ноя —
Встреча группы B, прошедшая в субботу в Лиссабоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Спортинга».
«Дина» проиграла все три матча в элитном раунде и не вышла в финальный этап. Победителем группы B стал «Спортинг».