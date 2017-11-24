«Кайрат» одержал вторую победу перед игрой с действующим чемпионом в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу

Соперником казахстанского клуба была португальская «Брага/ААУМ». Игра группы D завершилась победой «Кайрата» со счетом 4:1.

На 11-й минуте Тайнан забил первый мяч «Кайрата», на 14-й Маринью отправил мяч в свои ворота, а на 20-й все тот же Тайнан оформил дубль. После перерыва «Брага/ААУМ» усилиями Руана на 29-й сократила счет, но окончательный результат установил гол вратаря «Кайрата» Игиты на 37-й.

Напомним, в первом туре «Кайрат» победил румынскую «Деву» (5:2), а испанский «Интер-Мовистар» разгромил «Брагу/AAУМ» (7:0).

В ночь с 25 на 26 ноября «Интер-Мовистар» в рамках второго тура сыграет с «Девой». Игра начнется в 02:30 по времени Астаны.

Заключительные матчи пройдут завтра, 26 ноября. В 21:30 встретятся «Дева» и «Брага/ААУМ», а в 23:55 прозвучит стартовый свисток во встрече «Кайрат» — «Интер-Мовистар».