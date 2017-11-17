Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва отпускает Армению в Евросоюз
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
18.11
СКА-Хабаровск
ЦСКА
Все события
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
«СЭ»: ЧМ-2018 может пройти без российских арбитров
Никита Пресняков опубликовал милое послание своей жене
Селена Гомес и Джастин Бибер подтвердили свой роман
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
02:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Когда поражения — не трагедия

Сборная России провела в гостях два товарищеских матча с командой Испании, сильнейшей в Европе на сегодняшний день. В обеих встречах победа досталась хозяйкам площадки, на которой тем не менее шла острая, интересная борьба.

Источник: Спорт-Экспресс

Испанки завладели инициативой с первых минут первого матча, однако наши оборонялись очень организованно и не забывали о контратаках. Превосходно сыграла вратарь сборной России Анастасия Иванова. К концу тайма гостьи разыгрались, создав пару голевых моментов у ворот сборной Испании.

Примерно тот же характер носил и второй тайм, и ничто не предвещало гола, но Кампой ухитрилась точно пробить из пределов штрафной площади головой. Старший тренер сборной России Евгений Кузьмин на последних минутах выпустил пятого полевого игрока, и моменты сравнять счет у наших девушек были, но не получилось.

— Игра была очень тяжелой, долго не удавалось выйти из-под прессинга — испанки уверенно давили, мы немного терялись, — комментировала встречу Анастасия Иванова. — Периодически получалось найти нужные решения и перейти в атаку, но мы оказались не до конца готовы к скоростям испанок. Я очень люблю игры с Испанией и другими топовыми соперниками — по-настоящему интересно, всегда находишься в тонусе. С голом ужасный вышел момент, я очень расстроилась, буду делать выводы. Считаю, что это «мой» гол. Нужно было как-то перехватывать мяч. Разные были моменты, порой ну очень острые, и там мы справились, а тут «бабочка» залетела… Испания сыграла нестандартно, я была не готова.

В дебюте второго матча жестко прессинговавшие испанки использовали две ошибки россиянок в обороне и повели — 2:0. К концу тайма наши перехватили инициативу, и Кулешова с подачи Дурандиной сократила разрыв в счете.

После перерыва вновь больше в игре была наш вратарь Иванова, и на этот раз действовавшая уверенно. И все же две атаки хозяек оказались успешными. Сборная России тоже создавала голевые моменты, но с реализацией дело не заладилось. В итоге поражение — 1:4.

Итоги визита в Испанию подвела одна из самых опытных в сборной России Александра Самородова, в отсутствие Марии Филисовой надевшая капитанскую повязку.

— Это были товарищеские игры, и делать трагедию из их результатов не стоит, — считает она. — Главной целью было понять, как мы будем играть в обозримом будущем, какие противоядия можно применять против испанок на грядущем «Турнире четырех наций». Мы обязательно сделаем выводы из поражений и будем двигаться дальше. Хотя неприятно, конечно, пропускать голы из-за таких ошибок. Мы провели два разных матча — первый очень плохо начали, к воротам соперниц почти не подходили. Во втором — настроение было боевое, игра стала получаться, начали прессинговать, заставили испанок выбивать мяч в аут, но потом… В первый день были одни ошибки, во второй другие, которые не нужно допускать особенно в официальных играх. Надеюсь, мы с ними и расстанемся навсегда.

Несмотря на счет, второй матч по содержанию был лучше — тактически, технически, по скорости.

У нас сейчас хорошее пополнение, и это не может не радовать. В первой игре у меня было ощущение, что испанки в несколько раз быстрее и индивидуально сильнее, наглее к тому же. На следующий день я разубедилась в своем мнении — все поправимо. Конечно, мы уступаем им в подготовке, и это идет от самых истоков. То, что у них закладывается в детстве, мы обретаем в более позднем возрасте. Отсюда и разница. Но и у нас есть свои сильные стороны, бойцовский характер, например.

Товарищеские игры показали, что мы можем и держать мяч, и играть быстро, технично. Теперь важно систематизировать весь этот опыт и направить его в нужное русло.

14 ноября. Испания — Россия — 1:0 (Кампой, 31).

15 ноября. Испания — Россия — 4:1 (Сампер, 3. Касал, 7. Ромеро, 32. Сотело, 38 — Кулешова, 19).

Сборную России представляли: вратари Анастасия Иванова («Аврора», Санкт-Петербург), Екатерина Редько («МосПолитех», Москва), полевые игроки: Анастасия Дурандина, Елизавета Никитина, Маргарита Семенова, Лиана Юхаева (все — «Аврора»), Дина Данилова, Татьяна Дерипаско (обе — «МосПолитех»), Ксения Олькова, Александра Чернова (обе — «Лагуна-УОР», Пенза), Варвара Бычкова («Словацко», Чехия), Татьяна Кулешова («Снежана-Котельники»), Александра Самородова («Запсибколледж», Тюмень), Марина Федорова («Рязань-ВДВ»).

Страшная травма Лунева. Жуткие кадры
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады?
«СЭ»: ЧМ-2018 может пройти без российских арбитров
Смолов заявил, что матч с Испанией прибавил веры в сборную
ЦСКА сыграет с сильнейшим клубом Европы в матче Евролиги
Тренер сборной РФ по лыжным гонкам: На Легкова больно смотреть
Бьорндален пожелал Шипулину выиграть личное золото на Олимпиаде
Анатолий Бышовец назвал «группу смерти» для сборной России на ЧМ
Спорт-Экспресс
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь