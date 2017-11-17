Когда поражения — не трагедия

Источник: Спорт-Экспресс

Испанки завладели инициативой с первых минут первого матча, однако наши оборонялись очень организованно и не забывали о контратаках. Превосходно сыграла вратарь сборной России Анастасия Иванова. К концу тайма гостьи разыгрались, создав пару голевых моментов у ворот сборной Испании.

Примерно тот же характер носил и второй тайм, и ничто не предвещало гола, но Кампой ухитрилась точно пробить из пределов штрафной площади головой. Старший тренер сборной России Евгений Кузьмин на последних минутах выпустил пятого полевого игрока, и моменты сравнять счет у наших девушек были, но не получилось.

— Игра была очень тяжелой, долго не удавалось выйти из-под прессинга — испанки уверенно давили, мы немного терялись, — комментировала встречу Анастасия Иванова. — Периодически получалось найти нужные решения и перейти в атаку, но мы оказались не до конца готовы к скоростям испанок. Я очень люблю игры с Испанией и другими топовыми соперниками — по-настоящему интересно, всегда находишься в тонусе. С голом ужасный вышел момент, я очень расстроилась, буду делать выводы. Считаю, что это «мой» гол. Нужно было как-то перехватывать мяч. Разные были моменты, порой ну очень острые, и там мы справились, а тут «бабочка» залетела… Испания сыграла нестандартно, я была не готова.

В дебюте второго матча жестко прессинговавшие испанки использовали две ошибки россиянок в обороне и повели — 2:0. К концу тайма наши перехватили инициативу, и Кулешова с подачи Дурандиной сократила разрыв в счете.

После перерыва вновь больше в игре была наш вратарь Иванова, и на этот раз действовавшая уверенно. И все же две атаки хозяек оказались успешными. Сборная России тоже создавала голевые моменты, но с реализацией дело не заладилось. В итоге поражение — 1:4.

Итоги визита в Испанию подвела одна из самых опытных в сборной России Александра Самородова, в отсутствие Марии Филисовой надевшая капитанскую повязку.

— Это были товарищеские игры, и делать трагедию из их результатов не стоит, — считает она. — Главной целью было понять, как мы будем играть в обозримом будущем, какие противоядия можно применять против испанок на грядущем «Турнире четырех наций». Мы обязательно сделаем выводы из поражений и будем двигаться дальше. Хотя неприятно, конечно, пропускать голы из-за таких ошибок. Мы провели два разных матча — первый очень плохо начали, к воротам соперниц почти не подходили. Во втором — настроение было боевое, игра стала получаться, начали прессинговать, заставили испанок выбивать мяч в аут, но потом… В первый день были одни ошибки, во второй другие, которые не нужно допускать особенно в официальных играх. Надеюсь, мы с ними и расстанемся навсегда.

Несмотря на счет, второй матч по содержанию был лучше — тактически, технически, по скорости.

У нас сейчас хорошее пополнение, и это не может не радовать. В первой игре у меня было ощущение, что испанки в несколько раз быстрее и индивидуально сильнее, наглее к тому же. На следующий день я разубедилась в своем мнении — все поправимо. Конечно, мы уступаем им в подготовке, и это идет от самых истоков. То, что у них закладывается в детстве, мы обретаем в более позднем возрасте. Отсюда и разница. Но и у нас есть свои сильные стороны, бойцовский характер, например.

Товарищеские игры показали, что мы можем и держать мяч, и играть быстро, технично. Теперь важно систематизировать весь этот опыт и направить его в нужное русло.

14 ноября. Испания — Россия — 1:0 (Кампой, 31).

15 ноября. Испания — Россия — 4:1 (Сампер, 3. Касал, 7. Ромеро, 32. Сотело, 38 — Кулешова, 19).