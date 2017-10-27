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11:23 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу сыграет с Бразилией, Россией и Ираном

Сборная Казахстана по футзалу получила приглашение на представительный турнир в Иран. Об этом сообщает KazFootball.kz.

Игры пройдут с 4 по 6 декабря 2017 года в иранском городе Исфахан. В турнире участие примут сборные Бразилии, России, Казахстана и Ирана.

Изначально на турнир приглашалась Аргентина. Однако действующие чемпионы мира не смогли на него приехать. В итоге, их место заняла Бразилия.

Стоит отметить, что россияне являются серебряными призерами чемпионата мира и Европы, казахстанцы — обладатели бронзовых медалей Евро.

Что касается сборной Ирана, то она является действующим чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира.

Данный турнир — один из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Словении.

Добавим, что на Евро подопечные Какау сыграют в одной группе с Россией. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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