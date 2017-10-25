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10:54 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» подписал бразильского форварда

Состав алматинского «Кайрата» пополнил 25-летний бразильский игрок Эдуардо Жаба.

Два последних года бразильский нападающий выступал за клуб «Копагрил».

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Там он был лучшим бомбардиром команды на протяжении последнего сезона, забив 18 голов во всех соревнованиях. Он также помог клубу выиграть чемпионат штата «Chave Gold».

Отметим, что игрок уже прибыл в Алматы и в ближайшее время будет представлен команде, а также начнет тренировочный процесс.

Досье: Эдуардо Жаба
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 30 марта 1992 года
Амплуа: нападающий
Клубы: «Сао Лукас Паранаваи», «Копагрил», «Кайрат».

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