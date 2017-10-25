Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
«Кайрат» подписал бразильского форварда
Состав алматинского «Кайрата» пополнил 25-летний бразильский игрок Эдуардо Жаба.
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Состав алматинского «Кайрата» пополнил 25-летний бразильский игрок Эдуардо Жаба.
Два последних года бразильский нападающий выступал за клуб «Копагрил».
Там он был лучшим бомбардиром команды на протяжении последнего сезона, забив 18 голов во всех соревнованиях. Он также помог клубу выиграть чемпионат штата «Chave Gold».
Отметим, что игрок уже прибыл в Алматы и в ближайшее время будет представлен команде, а также начнет тренировочный процесс.
Досье: Эдуардо Жаба
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 30 марта 1992 года
Амплуа: нападающий
Клубы: «Сао Лукас Паранаваи», «Копагрил», «Кайрат».