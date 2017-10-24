Первый зачет «Политеха»

Ожидалась ожесточенная равная борьба, таковой в принципе она и получилась, но счет 6:1 в пользу «коммунистов» должен был навести их соперников на невеселые мысли. Можно, конечно, сослаться на невезение, на блестящую игру вратаря КПРФ и сборной России Замтарадзе, взявшего даже пенальти от Абрамова, но цифры не обманывают. В действиях уральцев в отличие от москвичей постоянно проскальзывала неуверенность, не чувствовалось железной заряженности на результат.

— Тренер после 1:6, наверное, вообще ничего не должен говорить, — считает Алексей Мохов, руководивший «Синарой» в отсутствие главного тренера Евгения Давлетшина. — «Синара» с богатыми традициями не имеет права так действовать, проигрывать с крупным счетом. Вся вина, конечно же, на тренере. К сожалению, многие футболисты не вошли в игру.

— Ошибочно пребывать сейчас в эйфории, — предостерег от мании величия своих игроков главный тренер «коммунистов» Бесик Зоидзе. — Было очень сложно. Когда нам удавалось преодолевать стрессовые ситуации, возникали моменты, возможности, которыми мы грамотно воспользовались. Сегодняшняя победа — очередной шаг на длинном и сложном пути.

У «Синары» состав сейчас дай бог каждому, но для придания твердости ее турнирной поступи президенту клуба Григорию Иванову, возможно, стоило бы воспользоваться собственным опытом. В клуб большого футбола «Урал» он пригласил авторитетного специалиста Александра Тарханова, и команда сейчас реальный претендент на попадание в еврокубки.

Один из аутсайдеров «Политех» расстался с тренером Валерием Чугайновым и под руководством бывшего наставника в роли и. о. Евгения Куваева одержал наконец первую и весьма убедительную победу над дебютантом суперлиги «Автодором», зарекомендовавшим себя крепким орешком.

На послематчевой пресс-конференции временный наставник «студентов» был краток: «Очень важная для нас победа. Особенно с точки зрения становления коллектива. Хочу поблагодарить игроков за самоотдачу, за желание. Может быть, не все было идеально. Хотя счет на табло выглядит именно так».

В Тюмени команды на площадки вывели бывшие: гостей — недавний наставник хозяев Евгений Осинцев, хозяев — переехавший летом из Глазова Игорь Путилов. Понятно, что свои прежние команды они знали, как говорится, вдоль и поперек и решающим фактором на площадке станет мастерство игроков. А оно пока заметно выше у старожилов суперлиги тюменцев.

— Сегодня провели хороший матч, — выразил удовлетворение Путилов. — После поражения от КПРФ мы неделю налаживали эмоциональный фон. То, что требуем от ребят, в каких-то моментах начинает получаться, мы видим целостность, которую хотим.

— Знали, что «Тюмень» начнет агрессивно, ждали этого натиска, — рассуждал Осинцев. — Как казалось, справились, повели в счете. Но потом психологически что-то надломилось, начали чего-то бояться. Все дело в нас, а не в «Тюмени». Во втором тайме попытались перевернуть ситуацию. Перешли на игру «пять на четыре», но сомнения в себе не позволили добиться желаемого.

«Сибиряк» в Сыктывкаре продолжил победное шествие и сохранил лидерство не только по числу очков, но и по результативности. А Руслан Кудзиев, оформив очередной хет-трик, упрочил свое положение во главе списка бомбардиров.