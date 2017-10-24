Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Первый зачет «Политеха»
Наибольшее внимание в туре привлек матч пополнившей состав звездами КПРФ с вернувшей своих признанных лидеров «Синарой».
Наибольшее внимание в туре привлек матч пополнившей состав звездами КПРФ с вернувшей своих признанных лидеров «Синарой».
Ожидалась ожесточенная равная борьба, таковой в принципе она и получилась, но счет 6:1 в пользу «коммунистов» должен был навести их соперников на невеселые мысли. Можно, конечно, сослаться на невезение, на блестящую игру вратаря КПРФ и сборной России Замтарадзе, взявшего даже пенальти от Абрамова, но цифры не обманывают. В действиях уральцев в отличие от москвичей постоянно проскальзывала неуверенность, не чувствовалось железной заряженности на результат.
— Тренер после 1:6, наверное, вообще ничего не должен говорить, — считает Алексей Мохов, руководивший «Синарой» в отсутствие главного тренера Евгения Давлетшина. — «Синара» с богатыми традициями не имеет права так действовать, проигрывать с крупным счетом. Вся вина, конечно же, на тренере. К сожалению, многие футболисты не вошли в игру.
— Ошибочно пребывать сейчас в эйфории, — предостерег от мании величия своих игроков главный тренер «коммунистов» Бесик Зоидзе. — Было очень сложно. Когда нам удавалось преодолевать стрессовые ситуации, возникали моменты, возможности, которыми мы грамотно воспользовались. Сегодняшняя победа — очередной шаг на длинном и сложном пути.
У «Синары» состав сейчас дай бог каждому, но для придания твердости ее турнирной поступи президенту клуба Григорию Иванову, возможно, стоило бы воспользоваться собственным опытом. В клуб большого футбола «Урал» он пригласил авторитетного специалиста Александра Тарханова, и команда сейчас реальный претендент на попадание в еврокубки.
Один из аутсайдеров «Политех» расстался с тренером Валерием Чугайновым и под руководством бывшего наставника в роли и. о. Евгения Куваева одержал наконец первую и весьма убедительную победу над дебютантом суперлиги «Автодором», зарекомендовавшим себя крепким орешком.
На послематчевой
В Тюмени команды на площадки вывели бывшие: гостей — недавний наставник хозяев Евгений Осинцев, хозяев — переехавший летом из Глазова Игорь Путилов. Понятно, что свои прежние команды они знали, как говорится, вдоль и поперек и решающим фактором на площадке станет мастерство игроков. А оно пока заметно выше у старожилов суперлиги тюменцев.
— Сегодня провели хороший матч, — выразил удовлетворение Путилов. — После поражения от КПРФ мы неделю налаживали эмоциональный фон. То, что требуем от ребят, в
— Знали, что «Тюмень» начнет агрессивно, ждали этого натиска, — рассуждал Осинцев. — Как казалось, справились, повели в счете. Но потом психологически
«Сибиряк» в Сыктывкаре продолжил победное шествие и сохранил лидерство не только по числу очков, но и по результативности. А Руслан Кудзиев, оформив очередной
— Отмечу атмосферу, царившую в зале, — болельщики умеют правильно оценить и свою команду, и соперника, — отдал дань любителям