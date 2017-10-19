Минская «Столица» узнала соперников в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Минская «Столица» попала в группу С вместе с итальянским «Лупаренсе», украинским «Херсоном» и венгерским «Дьёром», который с 21 по 26 ноября будет хозяином этого турнира. На прошлой неделе в основном квалификационном раунде Кубка УЕФА чемпионы Беларуси принимали в минском дворце спорта «Уручье»
Составы остальных элитных квартетов:
А — «Экономац» (Сербия; хозяин), «Барселона» (Испания), «Кнооппунт» (Нидерланды), «Пескара» (Италия).
В — «Спортинг» (Португалия; хозяин), «Дина» (Россия), «Национал» (Хорватия), «Халле-Гоойк» (Бельгия).
D — «Интер Мовистар» (Испания; хозяин), «Кайрат» (Казахстан), «Брага» (Португалия), «Дева» (Румыния).
Победители квартетов получат путевки в апрельский «Финал четырех».