Минская «Столица» узнала соперников в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

Минская «Столица» попала в группу С вместе с итальянским «Лупаренсе», украинским «Херсоном» и венгерским «Дьёром», который с 21 по 26 ноября будет хозяином этого турнира. На прошлой неделе в основном квалификационном раунде Кубка УЕФА чемпионы Беларуси принимали в минском дворце спорта «Уручье» мини-турнир группы 1 и заняли первое место. Подопечные Андрея Толмача сумели победить российское «Динамо» из Москвы (5:3), итальянскую «Перуджу» (6:4) и казахстанский «Кайрат» (5:3) из Алматы.