Минская «Столица» узнала соперников в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Экс-канцлер ФРГ объяснил, почему нужно отменить санкции для РФ
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Как правильно вызывать скорую
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Столица» узнала соперников в элитном раунде Кубка УЕФА по мини-футболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда розыгрыша Кубка УЕФА по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минская «Столица» попала в группу С вместе с итальянским «Лупаренсе», украинским «Херсоном» и венгерским «Дьёром», который с 21 по 26 ноября будет хозяином этого турнира. На прошлой неделе в основном квалификационном раунде Кубка УЕФА чемпионы Беларуси принимали в минском дворце спорта «Уручье» мини-турнир группы 1 и заняли первое место. Подопечные Андрея Толмача сумели победить российское «Динамо» из Москвы (5:3), итальянскую «Перуджу» (6:4) и казахстанский «Кайрат» (5:3) из Алматы.

Составы остальных элитных квартетов:

А — «Экономац» (Сербия; хозяин), «Барселона» (Испания), «Кнооппунт» (Нидерланды), «Пескара» (Италия).

В — «Спортинг» (Португалия; хозяин), «Дина» (Россия), «Национал» (Хорватия), «Халле-Гоойк» (Бельгия).

D — «Интер Мовистар» (Испания; хозяин), «Кайрат» (Казахстан), «Брага» (Португалия), «Дева» (Румыния).

Победители квартетов получат путевки в апрельский «Финал четырех».

Гимнастка Татьяна Гуцу обвинила олимпийского чемпиона Виталия Щербо в изнас
Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Американка обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года
Овечкин сломал дверь ФБР: обзор дня в НХЛ
Гран-при США: матч-пойнт Хэмилтона, возвращение Квята
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов (видео)
Фанаты: У коня в шахматах вариантов больше атаковать, чем у ЦСКА
Промес претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Новости
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь