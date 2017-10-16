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Сборная России по мини-футболу начнет выступление на ЧЕ-2018 матчем с поляками
Сборная России по
Сборная России по
Россияне, попавшие в группу В, сыграют с поляками 30 января, матч с командой Казахстана состоится 3 февраля.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
группа A: Словения, Италия, Сербия;.
группа B: Россия, Казахстан, Польша;.
группа C: Португалия, Украина, Румыния;.
группа D: Испания, Азербайджан, Франция.
Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля. Финал и матч за третье место состоятся 10 февраля.
Сборная России на чемпионате Европы 2016 года завоевала серебряные медали, в финале уступив команде Испании.