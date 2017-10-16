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16:12 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России по мини-футболу начнет выступление на ЧЕ-2018 матчем с поляками

Сборная России по мини-футболу стартует на чемпионате Европы 2018 года, который пройдет в Словении, матчем с командой Польши, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Россияне, попавшие в группу В, сыграют с поляками 30 января, матч с командой Казахстана состоится 3 февраля.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа A: Словения, Италия, Сербия;.

группа B: Россия, Казахстан, Польша;.

группа C: Португалия, Украина, Румыния;.

группа D: Испания, Азербайджан, Франция.

Две лучшие команды каждой группы пробьются в четвертьфинал, матчи которого запланированы на 5 и 6 февраля. Финал и матч за третье место состоятся 10 февраля.

Сборная России на чемпионате Европы 2016 года завоевала серебряные медали, в финале уступив команде Испании.

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