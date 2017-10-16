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10:16 (мск), источник: Sports.kz

Определились все возможные соперники «Кайрата» в Элитном раунде Кубка УЕФА

Завершились матчи основного раунда Кубка УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Стали известны все команды, которые пробились в Элитный раунд Кубка УЕФА. Матчи следующего раунда состоятся 21—26 ноября 2017 года. Жеребьевка Элитного раунда намечена на 19 октября 2017 года.

Соперниками «Кайрата» в Элитном раунде могут стать:
— «Интер» (Мадрид, Испания)
— «Спортинг» (Португалия)
— «Барселона» (Испания)
— «Дина» (Россия)
— «Экономац» (Сербия)
— «Пескара» (Италия)
— «Брага/ААУМ» (Португалия)
— «Дьёр» (Венгрия)
— «Халле-Гооик» (Бельгия)
— «Национал» (Хорватия)
— «Лупаренсе» (Италия)
— «Столица» (Беларусь)
— «Херсон» (Украина)
— «Дева» (Румыния)
— «Кнооппунт» (Нидерланды).

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