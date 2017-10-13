«Пескара» неприятно удивила, или какие клубы с «Кайратом» вышли в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу

Путь А (По три лучшие команды из каждой группы выходят в Элитный раунд).

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Группа 1

Путевки в Элитный раунд завоевали «Кайрат» и белорусская «Столица», набравшие по шесть очков в первых двух играх. Неприятно удивила «Пескара». Итальянцы провели очень серьезную трансферную политику к еврокубку, но их новички не оправдали надежды болельщиков. В итоге, проиграли алматинцам и минчанам. Несмотря на это, все еще сохраняют шансы на выход из группы. Для этого им необходимо в заключительном матче обыграть «Динамо». Если «Пескара» проиграет и молодежному составу московского клуба, то это будет черный день в истории итальянского футзала. А «Кайрат» и «Столица» напоследок, 14 октября, сыграют в свое удовольствие.

Группа 2

Фаворитом квартета был «Интер Мовистар». Испанцы в первых двух турах набрали шесть очков, застолбив за собой первое место. Следом расположились российская «Дина» и португальская «Брага», также обеспечившие себе места в Элитном раунде. В их активе по три очка. А вот словенской команде «Брезье» придется, видимо, выбыть из турнира, поскольку на счету не имеет ни одного балла, не считая того, что в последней игре встретится с «Интером», не уступающим обычно заведомо слабым оппонентам.

Группа 3

Португальский «Спортинг» и сербский «Экономац» достаточно легко решили задачу по выходу в следующий этап турнира, набрав максимальное количество очков в первых двух играх. Между тем, за третью путевку поборются украинский «Херсон» и латвийский «Никарс», которые встретятся в очном поединке 14 октября.

Группа 4

«Барселона» уверенно удерживает первую строчку. Каталонцы переиграли венгерский «Дьер» (7:0) и чешский «Хрудим» (2:0). Заключительный матч «сине-гранатовые» проведут с итальянским «Лупаренсе», также обеспечившим себе участие в Элитном раунде с четырьмя очками в активе. Но эта игра пойдет больше за престиж страны и лидерство в группе. На третьей строчке расположился «Хрудим», на счету которого одно очко. Чешские игроки в последней встрече с «Дьером» постараются получить «добро» на выступление в следующем отборочном цикле.

Путь B (Только победители групп выходят в Элитный раунд).

Группа 5

Команды отыграли только первый тур, по итогам которого по три очка набрали хорватский «Национал» и косовский «Либурн». Французский «Гарж Джибсон» и армянский «Лео» смотрелись, в общем-то, достойно, но им будет тяжело конкурировать с первыми двумя клубами. Сегодня, 13 октября, «Национал» и «Либурн» сойдутся в очной встрече, в ходе которой могут определить будущего участника Элитного раунда.

Группа 6

В этом квартете подобрался самый ровный состав участников. Все четыре клуба имеют по три очка после двух матчей. Поэтому последний тур станет решающим для словацкого «Слована», голландского «Кнооппунта», грузинского «Джорджианса» и польского «Рекорда».

Группа 7

Бельгийский «Халле-Гооик» благодаря крупным победам в играх со швейцарской «Минервой» (8:0) и немецкой командой «Ян-1889» (6:0) вышел на первое место, а вслед за этим получил право сыграть в Элитном раунде. Оставшиеся игры уже не имеют под собой никакой турнирной подоплеки.

Группа 8

Азербайджанский «Араз», который тренирует экс-наставник сборной Казахстана Алесио, обязан выходить в следующий круг. Перед последним третьим туром азербайджанцы набрали шесть очков. В заключительном матче им достаточно не проиграть румынской «Деве», находящейся на третьей строчке с отставанием в три балла. Если команда Алесио уступит, а идущий на втором месте боснийский «Мостар» победит явного аутсайдера группы мальтийский «Луксол Сент-Эндрюс», то сразу три клуба наберут по шесть очков. И тут все решат дополнительные показатели. Но «Араз» по составу и своему потенциалу превосходит румынского визави, поэтому вправе рассчитывать на победный результат и последующий выход в Элитный раунд.

Как итог, десять из 16 клубов обеспечили себе участие в Элитном раунде. Это «Кайрат», «Столица», «Интер Мовистар», «Дина» (Россия), «Брага» (Португалия), «Спортинг» (Португалия), «Экономац» (Сербия), «Барселона» (Испания), «Лупаренсе» (Италия), «Халле-Гооик» (Бельгия).