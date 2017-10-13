Сборная Казахстана сыграет на турнире в Иране

Турнир пройдет со 3 по 6 декабря 2017 года в иранском городе Исфахане. Организаторы турнира, Федерация футбола Ирана пригласила на турнир действующих чемпионов мира — сборную Аргентины, действующего серебряного призера чемпионата Европы и мира — сборную России, а также бронзового призера чемпионата Европы —сборную Казахстана. Сборная Ирана является действующим чемпионом Азии и действующим бронзовым призером чемпионата мира.