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11:37 (мск), источник: Sports.kz

Сборная Казахстана сыграет на турнире в Иране

Сборная Казахстана получила приглашение на участие в представительном турнире в Иране, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Турнир пройдет со 3 по 6 декабря 2017 года в иранском городе Исфахане. Организаторы турнира, Федерация футбола Ирана пригласила на турнир действующих чемпионов мира — сборную Аргентины, действующего серебряного призера чемпионата Европы и мира — сборную России, а также бронзового призера чемпионата Европы —сборную Казахстана. Сборная Ирана является действующим чемпионом Азии и действующим бронзовым призером чемпионата мира.

Напомним, что данный турнир является одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 30 января по 10 февраля 2018 года в Словении.

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