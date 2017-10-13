Сборная Казахстана проиграла Тунису по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти казахстанские футболисты уступили со счетом 3:4. Теперь команде Туниса, которая является хозяином чемпионата мира, предстоит встретится со сборной Мексики, оказавшейся сильнее США — 4:3.

Стоит отметить, что также в 1/8 финала проиграла и Румыния, выигравшая группу, где выступал Казахстан. Румынские футболисты уступили Сенегалу в серии пенальти 1:3 (2:2 — основное время).