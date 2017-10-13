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09:55 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана проиграла Тунису по пенальти в 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Казахстана проиграла в серии пенальти команде Туниса в 1/8 финала чемпионата мира по футболу шесть на шесть среди любителей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти казахстанские футболисты уступили со счетом 3:4. Теперь команде Туниса, которая является хозяином чемпионата мира, предстоит встретится со сборной Мексики, оказавшейся сильнее США — 4:3.

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Стоит отметить, что также в 1/8 финала проиграла и Румыния, выигравшая группу, где выступал Казахстан. Румынские футболисты уступили Сенегалу в серии пенальти 1:3 (2:2 — основное время).

Напомним, что в первом туре сборная Казахстана встречалась с Румынией и проиграла со счетом 1:2. Затем казахстанцы смогли обыграть Кот-д’Ивуар — 4:2 и разгромить Гватемалу — 7:1.

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