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«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу
Алматинский «Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Какау, разгромив в Основном раунде турнира итальянскую «Пескару» — 5:1 и московский «Динамо» — 7:2, набрали шесть очков. Столько же баллов и у минского клуба «Столица», который является хозяином данного отбора.
Таким образом, «Кайрат» и «Столица» досрочно вышли в Элитный раунд Кубка УЕФА. В заключительном матче этой стадии команды определят между собой первое и второе места в группе 1.
Эта встреча состоится 14-го октября и начнется в 16:20 по времени Астаны. Напомним, путевки в Элитный раунд получают команды, занявшие в группе первые два места.