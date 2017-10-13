«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу

Подопечные Какау, разгромив в Основном раунде турнира итальянскую «Пескару» — 5:1 и московский «Динамо» — 7:2, набрали шесть очков. Столько же баллов и у минского клуба «Столица», который является хозяином данного отбора.

Таким образом, «Кайрат» и «Столица» досрочно вышли в Элитный раунд Кубка УЕФА. В заключительном матче этой стадии команды определят между собой первое и второе места в группе 1.