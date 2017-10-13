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09:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу

Алматинский «Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Какау, разгромив в Основном раунде турнира итальянскую «Пескару» — 5:1 и московский «Динамо» — 7:2, набрали шесть очков. Столько же баллов и у минского клуба «Столица», который является хозяином данного отбора.

Таким образом, «Кайрат» и «Столица» досрочно вышли в Элитный раунд Кубка УЕФА. В заключительном матче этой стадии команды определят между собой первое и второе места в группе 1.

Эта встреча состоится 14-го октября и начнется в 16:20 по времени Астаны. Напомним, путевки в Элитный раунд получают команды, занявшие в группе первые два места.

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