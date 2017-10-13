Минская «Столица» вышла в элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу

Во втором туре состязаний квалификационной группы 1 в минском дворце спорта «Уручье» чемпионы Беларуси взяли верх над итальянской «Пескарой» со счетом 6:4. Хозяева решили сыграть вторым номером и эта тактика принесла им успех. Гости из Италии больше владели мячом, много атаковали, но отлично сыграл голкипер минчан Дмитрий Поляков, не раз спасавший команду от гола. По два мяча в составе минчан забили Морено и Тарас Королишин, по разу отличились Николай Грицына и Игорь Щербич. В первом матче подопечные Андрея Толмача переиграли московское «Динамо» — 5:3.