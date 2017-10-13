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00:58 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Столица» вышла в элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» одержала вторую победу на домашнем отборочном турнир Кубка УЕФА по мини-футболу и вышла в элитный раунд квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре состязаний квалификационной группы 1 в минском дворце спорта «Уручье» чемпионы Беларуси взяли верх над итальянской «Пескарой» со счетом 6:4. Хозяева решили сыграть вторым номером и эта тактика принесла им успех. Гости из Италии больше владели мячом, много атаковали, но отлично сыграл голкипер минчан Дмитрий Поляков, не раз спасавший команду от гола. По два мяча в составе минчан забили Морено и Тарас Королишин, по разу отличились Николай Грицына и Игорь Щербич. В первом матче подопечные Андрея Толмача переиграли московское «Динамо» — 5:3.

В заключительный день соревнований 14 октября «Столица» в матче с казахстанским «Кайратом» определят победителя этого квартета. Гости из Алматы также имеют в своем активе две виктории — над «Пескарой» — 5:1 и «Динамо» — 7:2. Команды из Италии и России в субботнем поединке определят обладателя третьей путевки в элитный раунд отбора.

Турнирное положение перед заключительным туром: «Кайрат» — 6 очков (разница мячей — 12−3), «Столица» — 6 (11−7), «Пескара» — 0 (5−11), «Динамо» — 0.

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