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00:56 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» досрочно вышел в Элитный раунд Кубка УЕФА

Алматинский «Кайрат» разгромил московское «Динамо» (7:2) в матче Основного раунда Кубка УЕФА, сообщает Sports.kz.

Эта победа позволила казахстанской команде набрать шесть очков и досрочно гарантировать себе выход в Элитный раунд, куда из группы попадают три команды.

Ситуация в группе «А» перед заключительными матчами выглядит так:
1. «Кайрат» (Казахстан) — 6 очков
2. «Столица» (Беларусь) — 6
3. «Пескара» (Италия) — 0
4. «Динамо» (Россия) — 0.

14 октября «Кайрат» сыграет со «Столицей», а «Пескара» встретится с «Динамо».

Жеребьевка Элитного раунда состоится 19 октября в Ньоне (Швейцария).

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