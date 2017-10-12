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19:57 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» разгромил московское «Динамо» в Кубке УЕФА

Алматинский «Кайрат» во втором матче Основного раунда Кубка УЕФА в группе встречался с московским «Динамо», пишет Sports.kz.

Счет открыли россияне, сделал это Данил Карпюк, однако еще до завершения первого тайма Тайнан дублем вывел казахстанский клуб вперед, а после перерыва в составе команды Какау отметились еще сделавшие дубли Хоссейн Тайеби и Чингиз Есенаманов, а также оформивший хет-трик Тайнан, у россиян соответственно Сергей Орлов. 7:2 — победа «Кайрата».

Напомним, ранее алматинцы одолели итальянскую «Пескару» — 5:1, а в субботу в 16:20 сыграют с белорусской «Столицей».

«Динамо» (Москва, Россия) — «Кайрат» (Алматы, Казахстан) 2:7 (1:2)
Голы: Карпюк 9 (1:0), Тайнан 10 (1:1), Тайнан 11 (1:2), Тайеби 23 (1:3), Есенаманов 29 (1:4), Тайнан 33 (1:5), Орлов 35 (2:5), Тайеби 36 (2:6), Есенаманов 37 (2:7)
Нереализованный пенальти: Карпюк 40
Предупреждения: Дуглас Жуниор 38, Тайеби 39, Игита 40
«Динамо»: Геджуа, Родин, Орлов, Ларин, Поглазов — Туринцев, Дроздов, Карпюк, Погосян, Графский, Крутицкий, Коридзе;
«Кайрат»: Игита, Тайнан, Сулейменов, Алешандре Мораес, Дуглас Жуниор — Дуду, Жаманкулов, Даниэл Роса, Лео, Першин, Дрот, Тайеби, Нургожин, Есенаманов
Судьи: Даниэл Децу (Румыния), Костас Николау (Кипр), Хавьер Морено Рейна (Испания)
12 октября. Минск. Дворец спорта СКА.

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