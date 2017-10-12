Сборная Казахстана забила семь мячей Гватемале и вышла в плей-офф чемпионата мира по мини-футболу
Сборная Казахстана одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу шесть на шесть среди любителей, который проходит в Тунисе, и вышла в
Сборная Казахстана одержала вторую победу на чемпионате мира по футболу шесть на шесть среди любителей, который проходит в Тунисе, и вышла в
В рамках третьего тура казахстанские футболисты встречались со сборной Гватемалы, над которой одержали победу со счетом 7:1. Причем казахстанцы пропустили гол первыми.
Таким образом, сборная Казахстана набрала шесть очков и расположилась на втором месте в группе Е. Первое место с девятью баллами заняла команда Румынии. В итоге из этой группы в
В 1/8 финала сборная Казахстана встретится с хозяевами чемпионата мира командой Туниса. Матч состоится сегодня, 12 октября. В других матчах этой стадии сыграют Румыния — Сенегал, Испания — Чили, Мексика — США, Россия — Франция, Венгрия — Ливия, Австралия — Босния и Герцеговина, Чехия — Бразилия.
Напомним, что в первом туре сборная Казахстана встречалась с Румынией и проиграла со счетом 1:2. А затем казахстанцы смогли обыграть Кот-д’Ивуар — 4:2.