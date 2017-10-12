Аргентинцы во вторник в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне победили команду Эквадора со счетом 3:1.
Подмосковное «Динамо» проиграло минской «Столице» в матче Кубка УЕФА по мини-футболу
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Встреча группы 1, матчи которой проходят в Минске, завершилась со счетом 5:3 в пользу белорусской команды.
В составе «Динамо» дубль оформил Сергей Орлов (13-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Андрей Поглазов (32). Орлов мог стать автором
У минчан отличились Жонатан Бруно Сантьяго (13), Александр Черник (36), Олег Горбенко (37), Михаил Грицина (39) и Александр Ольшевский (40).
В следующем матче квартета динамовцы сыграют в четверг с казахстанским «Кайратом».