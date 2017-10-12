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09:47 (мск), источник: Р-Спорт

Подмосковное «Динамо» проиграло минской «Столице» в матче Кубка УЕФА по мини-футболу

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Подмосковное «Динамо» уступило минскому клубу «Столица» в матче группового турнира Кубка УЕФА по мини-футболу.

Встреча группы 1, матчи которой проходят в Минске, завершилась со счетом 5:3 в пользу белорусской команды.

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В составе «Динамо» дубль оформил Сергей Орлов (13-я и 35-я минуты), еще один мяч забил Андрей Поглазов (32). Орлов мог стать автором хет-трика, но не реализовал пенальти на 40-й минуте.

У минчан отличились Жонатан Бруно Сантьяго (13), Александр Черник (36), Олег Горбенко (37), Михаил Грицина (39) и Александр Ольшевский (40).

В следующем матче квартета динамовцы сыграют в четверг с казахстанским «Кайратом».

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