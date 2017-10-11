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23:29 (мск), источник: Sports.kz

«Кайрат» разгромил «Пескару» на старте Кубка УЕФА

Алматинский «Кайрат» начал Основной раунд Кубка УЕФА в группе 1 матчем с итальянской «Пескарой», пишет Sports.kz.

Встреча далась казахстанскому клубу очень непросто, два гола Дугласа Жуниора в первом тайме помогли «кайратовцам» чувствовать себя уверенно, однако в его концовке 10-метровый реализовал Леандро Куццолино. После перерыва «Кайрат» прибавил, забив еще трижды, это сделали Золтан Дрот, Алешандре Мораес и Игита. 5:1 — победа команды Какау.

Завтра в 21:00 по времени Астаны «Кайрату» будет противостоять московское «Динамо».

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Пескара» (Пескара, Италия) 5:1 (2:1)
Голы: Дуглас Жуниор 3 (1:0), Дуглас Жуниор 10 (2:0), Куццолино 10-метровый 20 (2:1), Дрот 26 (3:1), Алешандре Мораес 27 (4:1), Игита 33 (5:1)
Предупреждения: Даниэл Роса 4, Дуглас Жуниор 13, Тайеби 28 — Борруто 12, Роса 29
«Кайрат»: Игита, Тайнан, Сулейменов, Алешандре Мораес, Дуглас Жуниор — Дуду, Жаманкулов, Даниэл Роса, Лео, Першин, Дрот, Тайеби, Нургожин, Есенаманов
«Пескара»: Капуоццо, Эрколесси, Моргадо, Роса, Куццолино — Пьетранджело, Романо, Фернандао, Капуто, Салас, Рескиа, Борруто, Саад, Аззони
Судьи: Хавьер Морено Рейна (Испания), Даниэл Децу (Румыния), Тони Лехтинен (Финляндия)
11 октября. Минск. Дворец спорта СКА.

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