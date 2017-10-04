«Актобе» одержал волевую победу над «Кайратом» в Кубке Казахстана
Алматинский «Кайрат» в рамках предварительного этапа Кубка Казахстана уступил «Актобе» — 2:3.
Напомним, что ранее алматинцы обыграли «Карьер» (15:0) и «Кулагер» (11:1). Но, на сей раз соперником «Кайрата» являлся бронзовый призер прошлого чемпионата Казахстана — «Актобе». Более того,
К столь ответственной игре в состав «Кайрата» вернулся основной вратарь — Игита. Номинальные гости уверенно стартовали: Даниэль открыл счет с передачи Тайнана, а чуть позже отличный перехват Дугласа, его же проход и пас на Тайнана, завершился вторым взятием ворот.
Однако, к заключительной части тайма «Актобе» окончательно освоился на площадке и уже не позволял себе серьезных ошибок. Еще до перерыва Ринат Турезагин сократил отставание прицельным дальним ударом.
Второй тайм вышел еще более открытым и бескомпромиссным. «Актобе» стремительно выходил в контратаки и сумел не только сравнять счет (отличился Джонатан), но и повести в счете — блестящий проход совершил Эвертон.
А дальше наступил бенефис голкипера «Актобе» и сборной Казахстана Григория Шамро. Многочисленные попытки Тайнана, Дугласа и других кайратовцев сравнять счет завершились неудачно. «Кайрат» потерпел первое поражение в предварительном этапе Кубка страны.
«Актобе» 3:2 «Кайрат»
Голы: Даниель 8 (0:1), Тайнан 14 (0:2), Турегазин 16, (1:2), Джонатан 22 (2:2), Эвертон 28 (3:2)
Судьи: Космухамбетов (Костанай), Фриденталь (Семей)
4 октября 2017 г. Щучинск. «Жаксы». 400 зрителей.
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