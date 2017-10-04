«Актобе» одержал волевую победу над «Кайратом» в Кубке Казахстана

Напомним, что ранее алматинцы обыграли «Карьер» (15:0) и «Кулагер» (11:1). Но, на сей раз соперником «Кайрата» являлся бронзовый призер прошлого чемпионата Казахстана — «Актобе». Более того, красно-белые единственный коллектив, который сумел обыграть двукратного обладателя Кубка УЕФА во внутреннем сезоне 2016/17.

К столь ответственной игре в состав «Кайрата» вернулся основной вратарь — Игита. Номинальные гости уверенно стартовали: Даниэль открыл счет с передачи Тайнана, а чуть позже отличный перехват Дугласа, его же проход и пас на Тайнана, завершился вторым взятием ворот.

Однако, к заключительной части тайма «Актобе» окончательно освоился на площадке и уже не позволял себе серьезных ошибок. Еще до перерыва Ринат Турезагин сократил отставание прицельным дальним ударом.

Второй тайм вышел еще более открытым и бескомпромиссным. «Актобе» стремительно выходил в контратаки и сумел не только сравнять счет (отличился Джонатан), но и повести в счете — блестящий проход совершил Эвертон.

А дальше наступил бенефис голкипера «Актобе» и сборной Казахстана Григория Шамро. Многочисленные попытки Тайнана, Дугласа и других кайратовцев сравнять счет завершились неудачно. «Кайрат» потерпел первое поражение в предварительном этапе Кубка страны.

«Актобе» 3:2 «Кайрат»

Голы: Даниель 8 (0:1), Тайнан 14 (0:2), Турегазин 16, (1:2), Джонатан 22 (2:2), Эвертон 28 (3:2)

Судьи: Космухамбетов (Костанай), Фриденталь (Семей)

4 октября 2017 г. Щучинск. «Жаксы». 400 зрителей.