После пяти туров чемпионата Беларуси по мини-футболу без потерь идут три команды

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Самой крупной победы в 5-м туре добились гомельчане, разгромившие на выезде новичка высшей лиги «Щучин» со счетом 11:3. Лидчане у себя дома уверенно переиграли гостей из минской команды «Динамо-БНТУ» — 6:2, а действующий чемпион страны «Столица» также на своей площадке не без труда взял верх над «Гранитом» из Микашевичей — 4:2. Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ — 15 очков (разница мячей — 34−8), «Столица» — 15 (26−9), «Лидсельмаш» — 15 (22−10).

Раньше других фаворитов свой поединок следующего тура проведет «Столица», которая 5 октября сыграет в Гомеле против клуба АК «Южный», остальные претенденты на медали сыграют в выходные дни. Это связано с тем, что «столичники» будут готовиться к матчам отборочного турнира Кубка УЕФА (аналог футбольной Лиги чемпионов), который пройдет на следующей неделе в минском дворце спорта «Уручье». Соперниками команды Андрея Толмача будут российское «Динамо» из Москвы (11 октября), итальянская «Пескара» (12 октября) и казахстанский «Кайрат» из Алматы (14 октября). В элитный раунд попадут две лучшие команды.