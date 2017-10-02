«Кайрат» одержал победу над «Карьером» в Кубке Казахстана

«Кайрат» с первой же секунды обозначил свое преимущество и завладел мячом. Алешандре открыл счет прицельным ударом в девятку. Следом Даниэль забил свой первый гол в матче. Третий мяч оформил Жаманкулов замкнув прострел Першина. И все это голевое пиршество уместилось в стартовую пятиминутку.



Далее алматинцы усилиями Тайнана и упомянутой троицы — Даниэля, Жаманкулова и Алешандре забили еще шесть мячей до перерыва, использовав всевозможные комбинации: от розыгрышей стандартов до молниеносных контратак.



Во второй половине Какау логично предоставил игровое время юному вратарю команды Ринату Умешеву. Долгое время счет оставался прежним, но постепенно силы стали покидать игроков «Карьера», что привело к очередным голам Алешандре, Даниэля, Жаманкулова. Кроме того, свои фамилии в протокол матча вписали Есенаманов, Дуглас и Першин. Как итог: победа «Кайрата» со счетом 15:0.



Завтра, действующий обладатель Кубка страны проведет вторую встречу на турнире против «Кулагера» из Атырау..



Кубок Казахстана. Предварительный этап

«Карьер» — «Кайрат» 0:15

Голы: Алешандре (3), Даниэль (4), Жаманкулов (3), Тайнан (2), Есенаманов, Дуглас, Першин

2 октября, Щучинск.