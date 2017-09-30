Сборная России сыграет с Казахстаном и Польшей

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Россию на церемонии представляли генеральный секретарь Российского футбольного союза, глава комитета УЕФА по футзалу Александр Алаев, президент АМФР Эмиль Алиев, почетный президент Семен Андреев и старший тренер нашей сборной Сергей Скорович.

Накануне представители команд-участниц и главы федераций осмотрели инфраструктуру — отели, тренировочные комплексы и главную арену турнира «Стожице». Из наиболее важных изменений, которые ждут участников Евро, можно выделить отказ УЕФА от черного цвета паркета, который был введен в 2010 году. Новое цветовое решение площадки пока держится в секрете.

На традиционном совещании с участием руководителя соревнований УЕФА для сборных команд Ланса Келли, директора турнира Алекса Столфы и менеджера УЕФА по футзалу Лорана Мореля обсуждались основные организационные вопросы, регламентные нормы и другие нюансы предстоящего чемпионата.

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Континентальное первенство в Словении подведет черту под очередным этапом этих соревнований, которые теперь будут проводиться раз в четыре года — следующее состоится в 2022 году, число его участников увеличится с 12 до 16.

По итогам жеребьевки сформированы следующие группы:

А — Словения, Италия, Сербия;

В — Россия, Казахстан, Польша;

С — Португалия, Украина, Румыния;

D — Испания, Азербайджан, Франция.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой тройки.

— Состав групп очень равный, средний уровень футзала в Европе растет, от любой команды, пробившейся в финальный турнир, можно ждать сюрпризов, — так ответил Скорович на вопрос, доволен ли он итогами жеребьевки. — Сборная Казахстана — бронзовый призер последнего Евро, очень сильный, амбициозный, специфический коллектив, с которым лучше сыграть в начале турнира, чем в середине. Польша отобралась на чемпионат, обыграв по сумме двух матчей Венгрию, а это было непросто.

Вообще соревнования скоротечные, здесь нет права на осечку, побеждать необходимо в каждом матче.

— Информацию о соперниках имеете?

— Конечно, а за оставшиеся до начала полгода получим много новой — тем более с Казахстаном встретимся на представительном турнире в Иране. Цель России на Евро — только победа!

Наша команда 30 января 2018 года сыграет с Польшей, 3 февраля — с Казахстаном. Четвертьфиналы пройдут 5 февраля, полуфиналы — 8-го, финал и матч за 3-е место — 10-го.