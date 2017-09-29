Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной России

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Любляне, российская команда попала в группу B, где сыграет со сборными Казахстана и Польши. В группе А выступят сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С — команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.

«Считаю жеребьевку для нашей сборной хорошей, потому что изначально мы рассматривали самый пессимистичный прогноз, по которому нам могли попасться сборные Италии и Сербии. Наличие в нашей группе Казахстана и Польши позволяет нам решать задачи в группе и выходить в четвертьфинал. Там нас ждут соперники из группы, где сыграют словенцы, итальянцы и сербы. В случае, если мы и испанцы выйдем из своих квартетов первыми, то можем встретиться уже в полуфинале», — сказал Алиев.

«Команда Казахстана — очень хорошая сборная, которая завоевала бронзу на прошлом чемпионате Европы, у них очень сильный состав. Казахи — это наша проблема в плане определения первого и второго места в группе. Надеюсь, что поляки не создадут нам серьезных проблем, хотя слабых соперников на чемпионате Европы не бывает, но они только недавно вернулись в элиту», — добавил он.