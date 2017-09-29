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https://sport.mail.ru/news/mini-football/31170270/
29 сентября 2017, 15:10 | Футбол: Мини-футбол | ТАСС

Глава АМФР считает хорошей жеребьевку чемпионата Европы по мини-футболу для сборной России

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Итоги жеребьевки группового этапа чемпионата Европы 2018 года по мини-футболу можно считать хорошими для сборной России. Таким мнением с ТАСС поделился глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

По итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Любляне, российская команда попала в группу B, где сыграет со сборными Казахстана и Польши. В группе А выступят сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С — команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.

«Считаю жеребьевку для нашей сборной хорошей, потому что изначально мы рассматривали самый пессимистичный прогноз, по которому нам могли попасться сборные Италии и Сербии. Наличие в нашей группе Казахстана и Польши позволяет нам решать задачи в группе и выходить в четвертьфинал. Там нас ждут соперники из группы, где сыграют словенцы, итальянцы и сербы. В случае, если мы и испанцы выйдем из своих квартетов первыми, то можем встретиться уже в полуфинале», — сказал Алиев.

«Команда Казахстана — очень хорошая сборная, которая завоевала бронзу на прошлом чемпионате Европы, у них очень сильный состав. Казахи — это наша проблема в плане определения первого и второго места в группе. Надеюсь, что поляки не создадут нам серьезных проблем, хотя слабых соперников на чемпионате Европы не бывает, но они только недавно вернулись в элиту», — добавил он.

По итогам группового этапа две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в четвертьфинал соревнований. Чемпионат Европы по мини-футболу 2018 года пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
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