Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Польши на групповом этапе ЧЕ-2018

Матчи чемпионата Европы в группе B пройдут в Любляне 30 января, 1 и 3 февраля. В группе А сыграют сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С — команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.

Жеребьевка прошла в крепости Люблянский град. На церемонии присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Проводила жеребьевку двукратная олимпийская чемпионка 2014 года и обладательница Кубка мира по горным лыжам словенка Тина Мазе.

Сборная России является серебряным призером чемпионата мира по мини-футболу 2016 года. На последних трех чемпионатах Европы (2002, 2014, 2016) россияне становились вторыми.

На чемпионате Европы 12 команд разбиты на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Чемпионат Европы по мини- футболу 2018 года пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.