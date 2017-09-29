Сборная России по мини-футболу сыграет с командой Польши на групповом этапе ЧЕ-2018
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по
мини-футболу попала в группу B чемпионата Европы 2018 года, где сыграет с командами Казахстана и Польши. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Любляне.
Матчи чемпионата Европы в группе B пройдут в Любляне 30 января, 1 и 3 февраля. В группе А сыграют сборные Словении, Италии и Сербии, в группе С — команды Португалии, Украины и Румынии. Испанцы, азербайджанцы и французы попали в группу D.
Жеребьевка прошла в крепости Люблянский град. На церемонии присутствовал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) словенец Александер Чеферин. Проводила жеребьевку двукратная олимпийская чемпионка 2014 года и обладательница Кубка мира по горным лыжам словенка Тина Мазе.
Сборная России является серебряным призером чемпионата мира по
На чемпионате Европы 12 команд разбиты на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал соревнований. Чемпионат Европы по мини- футболу 2018 года пройдет в Словении с 30 января по 10 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter