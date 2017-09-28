Россия подтвердила первенство в европейском рейтинге

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ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ

25 сентября. Россия — Португалия — 3:3 (Эдер Лима, 17. Милованов, 25. Чишкала, 35 — Марсио, 11. Рикардиньо, 18. Тьяго Брито, 24).

26 сентября. Россия — Португалия — 7:3 (Чишкала, 6. Эдер Лима, 10, 29. Асадов, 12, 19. Давыдов, 37. Милованов, 37 — Рикардиньо, 2. Андре Коэльо, 5. Бруно Коэльо, 35).



В составе сборной России выступали: вратари Поддубный («Автодор»), Путилов («Синара»); полевые игроки Шаяхметов, Давыдов, Чишкала, Лысков (все — «Газпром-Югра»), Абрамович, Батырев, Милованов (все — «Тюмень), Асадов, Понкратов (оба — КПРФ), Абрамов, Шистеров (оба — «Синара»), Ниязов («Дина»), Робиньо («Бенфика»), Эдер Лима («Магнус»).

Россия начала матч еще недавно ударной четверкой «Газпром-Югры» — вместе с Давыдовым и Чишкалой вышли ныне выступающие за рубежом Робиньо из португальской «Бенфики» и Эдер Лима из бразильского «Магнуса». Оба не скрывали своей радости от приглашения в сборную. «Я успел соскучиться по России, по своим партнерам и был в восторге, получив новое приглашение в сборную», — поделился эмоциями Эдер Лима. В том же духе высказался и Робиньо: «Не думал, что буду так скучать по России, и очень рад, что я снова, хоть и ненадолго, здесь, в сборной».

Не менее решительный настрой был у партнеров бразильцев, но постепенно португальцы стали осваиваться, и на 11-й минуте Туньо в редкой контратаке отдал отличный пас Марсио, который точно пробил в дальний нижний угол.

В ответ на 17-й минуте Эдер Лима, приняв подачу с углового Ниязова, с лета неотразимо пробил низом.

На 18-й минуте Рикардиньо исполнил один из присущих ему цирковых номеров — принял передачу Андре Коэльо в метре от штанги ворот сборной России и почти под нулевым углом грудью перевел мяч в сетку. А затем он же эффективно ассистировал автору третьего гола Тьяго Брито. Наши не замедлили с ответом. Спустя минуту красивую комбинацию с подачи Понкратова завершил Милованов. Через десять минут Асадов длинной передачей вывел один на один с вратарем Чишкалу, который своего шанса не упустил. 3:3.

Первый матч по-настоящему захватил публику, но во втором обе команды, в особенности, конечно, наша, просто потрясли ее классом, уровнем мини-футбольного искусства.

Правда, пока сборная России входила в игру, Рикардиньо и Андре Коэльо успели поразить ворота Путилова. Но то была, пожалуй, единственная яркая вспышка в этом матче великолепного португальца — за счет прежде всего грамотной командной игры россиянам удалось закрыть лучшего игрока современного мирового футзала.

Вторая голевая попытка сборной России оказалась успешной. Чишкала с подачи Робиньо отправил мяч под перекладину.

Дебют матча получился результативным не случайно. Темп команды задали еще выше, чем днем раньше, и естественно, такой вихрь не мог не привести к некоторым издержкам тактического или технического свойства. На 9-й минуте Эдер Лима угодил мячом в лоб Бебе. Врачи вернули голкипера в игру, и спустя считаные секунды экс-форвард «Газпром-Югры» превосходным ударом заставил его достать мяч из сетки.

На 12-й минуте Асадов первым успел на добивание после удара надевшего в отсутствие Шаяхметова капитанскую повязку Абрамова.

Игра выравнялась, и качели в ту и другую сторону продолжались, пока на 19-й минуте не сработала связка двух друзей Ниязов — Асадов. Первый прострелил на дальнюю штангу, а второй на высокой скорости переиграл вратаря.

Навязчивый прессинг португальцев стал приносить им определенные дивиденды, удары по воротам Путилова участились. Главный тренер сборной Португалии Жорже Браш был явно доволен ходом игры, но тут его вновь огорчил Эдер Лима, развернувший защитника прямо против ворот и неотразимо пробивший.

Пятый гол несколько охладил пыл гостей, и все же в одной из атак у ворот сборной России возникла неразбериха, которую использовал Бруно Коэльо.

Гости за три с лишним минуты до конца игры поменяли вратаря на полевого игрока, но Давыдов и Милованов за считаные секунды дважды поразили пустые ворота — 7:3.

— Мы начали с большим энтузиазмом, но потом не смогли справиться с тем, что предложила нам сборная России, — считает португалец Рикардиньо. — Конечно, это не тот результат, которого мы ждали, но еще раз убедились, насколько высок уровень сборной России. Большое спасибо России, стадиону, на котором мы играли, публике, была потрясающая атмосфера.

— Было фантастическое начало, но потом мы не совладали с эмоциями, — огорчался Жорже Браш. — Благодаря Сергею Скоровичу сборная России сильна тактически, технически. Нам очень приятно в очередной раз побывать в Москве. Я здесь не впервые, но каждый раз радуюсь этому.

— Радует, что мы выиграли крупно, — признался Сергей Скорович. — Думаю, получилось шикарное зрелище.

Одержав в превосходном стиле очередную победу, сборная России подтвердила свое лидерство в рейтинге УЕФА, а также выравняла общий баланс встреч с Португалией: теперь у обеих команд по 4 победы и 4 ничьи.