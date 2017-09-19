МФК «Спартак» расстался с защитником Поповым
Московский
мини-футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Сергеем Поповым.
Стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Попов пополнил состав
«Спартак» благодарит Сергея за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.
На старте сезона московский клуб вышел во второй этап Кубка России, а в первом туре Высшей лиги одержал победу над «Мосполитехом» со счётом 5:1.
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