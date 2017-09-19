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19 сентября 2017, 10:14 | Футбол: Мини-футбол | Чемпионат.com

МФК «Спартак» расстался с защитником Поповым

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Сергеем Поповым.

Стороны достигли договорённости о расторжении контракта. Попов пополнил состав красно-белых в начале 2017 года. За это время он провёл 21 матч и отметился 8 голами.

«Спартак» благодарит Сергея за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.

На старте сезона московский клуб вышел во второй этап Кубка России, а в первом туре Высшей лиги одержал победу над «Мосполитехом» со счётом 5:1.
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