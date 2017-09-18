«Динамо» начинает новую жизнь

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— Первый тайм у нас не совсем получился, — признал Александр Рахимов, получивший повышение из старших тренеров в главные. — Во втором подкорректировали игру, перехватили инициативу и за счет индивидуального мастерства Орлова и Родина забили два гола. Затем контролировали игру и добились победы. «Элекс-Фаворит» мне понравился. В первом тайме соперники нас переиграли. «Динамо», надеюсь, будет и дальше прибавлять.

— Считаю счет закономерным, — констатировал наставник «Элекс-Фаворита» Владимир Иванов. — Соперник показал более сбалансированную игру на протяжении всего матча. Если в первом тайме мы были конкурентоспособны, повели в счете, в определенные моменты игра нашей команды радовала, то после перерыва соперник добавил в скорости мышления, движения мяча, коллективных перемещений, и мы растеряли свое преимущество, а затем и позволили гостям выйти вперед. Динамовцы показали, к чему стремиться, к каким скоростям, к какому уровню взаимопонимания. Понравился индивидуальный уровень подготовки молодых футболистов, они очень уверенно действуют один в один, не боятся идти в обыгрыш, потерять мяч. Уверен, что «Динамо» будет одним из лидеров высшей лиги.

С победы над дебютантом «МосПолитехом» стартовал и неплохо укомплектовавшийся «Спартак». Три гола забили футболисты с приличным опытом выступлений в суперлиге — Конов («Газпром-Югра» и «Тюмень»), Гордеев («Норильский никель») и многократный чемпион России в составе «Динамо» Бадретдинов.

Удачно дебютировал «Оргхим» из Нижегородской области, крупно победивший более опытный липецкий ЛГТУ 9:3.

Прошлогодний победитель турнира высшей лиги, который называется теперь КПРФ-2, разгромил свою же молодежную команду 11:1.

— Понятно, что настрой у более молодых ребят был особый, и начало матча они отыграли здорово, — комментировал главный тренер КПРФ-2 Михаил Маркин. — Потом мы чуть-чуть успокоились и перешли на правильные действия, стали удачливее в завершении и в конце первого тайма ушли в плюс. Во втором тайме начали правильно играть, все стало получаться и в итоге забили много мячей, причем некоторые из них — очень хорошие. Счет матча должен послужить молодым ребятам из «Красной гвардии» уроком: на этом уровне не будет просто, они должны понимать, что играть надо не только первые пятнадцать минут.

Успешно стартовал и старожил высшей лиги, ее двукратный победитель «Алмаз-АЛРОСА», одержавший крупную победу над астраханским «Волгарем», в который делегировал своего старшего тренера Юрия Хайрулина, 8:1.

— В высшей лиге работают настоящие профессионалы, — поделился своими соображениями новый наставник астраханцев. — Поэтому и работать, и мыслить вся команда должна на этом уровне. К сожалению, в данный момент нашим футболистам очень тяжело, впереди много работы, чтобы подтянуть игровые качества. Соперник обыграл нас как раз за счет более высокого профессионального уровня. Наши ребята бились, сражались в меру своих сил, возможностей, навыков и умений.

Новый старший тренер «Алмаза», еще в прошлом сезоне выходивший на площадку с капитанской повязкой, Сергей Мирошниченко, несмотря на внушительный счет в пользу его команды, от игры остался не в восторге.