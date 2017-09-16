«Тюмень» на выезде обыграла «Дину» в 3-м туре чемпионата России по мини-футболу
МОСКВА, 16 сен —
Р-Спорт. Команда «Тюмень» на выезде обыграла московскую «Дину» в матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.
Субботний матч в Москве завершился победой тюменской команды со счетом 5:2. Голы в составе победителей забили Младен Коцич (2-я минута), Александр Упалев (3), Андрей Батырев (6), Иван Милованов (10) и Иван Бахур (17). У «Дины» отличились Александр Ситников (33) и Артем Ниязов (43).
В другом матче тура сыктывкарская «Новая генерация» и глазовский «Прогресс» сыграли вничью — 1:1.
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