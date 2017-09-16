Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/mini-football/31028132/
16 сентября 2017, 18:48 | Футбол: Мини-футбол | Р-Спорт

«Тюмень» на выезде обыграла «Дину» в 3-м туре чемпионата России по мини-футболу

МОСКВА, 16 сен — Р-Спорт. Команда «Тюмень» на выезде обыграла московскую «Дину» в матче третьего тура чемпионата России по мини-футболу.

Субботний матч в Москве завершился победой тюменской команды со счетом 5:2. Голы в составе победителей забили Младен Коцич (2-я минута), Александр Упалев (3), Андрей Батырев (6), Иван Милованов (10) и Иван Бахур (17). У «Дины» отличились Александр Ситников (33) и Артем Ниязов (43).

В другом матче тура сыктывкарская «Новая генерация» и глазовский «Прогресс» сыграли вничью — 1:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Мини-футбола

Еще 5 новостей  Все новости
15 сентября

Липницкая рассказала о своей анорексии и «фейковом» отце

Нападки на позицию Овечкина по ОИ и его благотворительность – мерзкие. Мнение

Почему «Роза Хутор» выселяет центр по реабилитации детей-инвалидов