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12 сентября 2017, 18:02 | Футбол: Мини-футбол | Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу по разнице мячей уступила первое место чемпиону мира на турнире в Таиланде

Сборная Казахстана по футзалу стала второй на международном турнире в Таиланде, передает корреспондент Vesti.kz.

В соревнованиях участвовали четыре команды, которые провели по три матча по круговой системе. Это сборные Таиланда, Казахстана, Мозамбика и Аргентины.

В Бангкоке сборная Казахстана, выступавшая в качестве действующего чемпиона турнира, стартовала с ничьи с Аргентиной (0:0), а затем победила Таиланд (2:1) и Мозамбик (4:2).

Сборные Аргентины и Казахстана набрали по семь очков, но трофей выиграли аргентинцы из-за лучшей разницы мячей. Третьим стал Таиланд, у которого четыре балла, а последним — Мозамбик, не набравший очков. При этом Аргентина забила победный гол в заключительном матче с Таиландом лишь на 39-й минуте — 2:1.

Отметим, что Аргентина — действующий чемпион мира и Южной Америки, а сборные Казахстана, Таиланда и Мозамбика выиграли «бронзовые» медали на последних чемпионатах Европы, Азии и Африки соответственно.

Турнир в Таиланде стал для сборной Казахстана первым этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в феврале 2018 года в словенской Любляне. На прошлом Евро команда под руководством Какау сенсационно выиграла «бронзу».

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