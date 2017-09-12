Прогресс «Прогресса»

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Второй тур добавил интриги в сюжет чемпионата. Стартовавшая с двух убедительных побед «Синара» неожиданно дважды проиграла в Новосибирске, где, несмотря на высокую репутацию местного «Сибиряка», наверняка рассчитывала взять очки. Но столкнулась со звездным часом форварда «Сибиряка» Руслана Кудзиева, забившего половину голов своей команды.

— Я понимал, что после первого матча, который мы провели при высочайшей концентрации и потратили много сил, эмоций и энергии, провести повторный на таком же уровне будет очень сложно, — делился главный тренер победителей Евгений Куксевич. — Поэтому допустили ошибки в обороне и пропустили мячи. А победы добились через работу. Всегда сказывается поддержка зала, который опять зарядил нас и погнал вперед. Отыгрались в нужный момент.

— Мы функционально подсели, — сказал рулевой «Синары» Евгений Давлетшин. — Когда нет сил, голова не работает. Мы понимали, что нельзя отдавать инициативу «Сибиряку», нас дожмут, забьют. А в моментах, которые создали, подвел уровень реализации.

Во главе таблицы «Синару» впервые в своей истории сменил «Прогресс», победивший во всех четырех стартовых матчах. Правда, последний успех в Ухте пришел к команде из Глазова ценой огромных усилий. Уступая 1:2 за две минуты до финальной сирены, гости сумели выйти вперед на последних секундах, заменив вратаря пятым полевым игроком.

— Было тяжело и эмоционально, и физически после первой встречи, — признал универсал «Прогресса» Денис Овсянников. — К тому же соперник выбрал другую тактику, больше действовал от обороны. Мы же продолжали следовать своему плану. В концовке помогли домашние заготовки при игре пять на четыре, которые мы реализовали.

С интересом ожидался дебют «Дины», распрощавшейся почти со всеми своими лидерами, имеющей в составе лишь 8 полевых игроков. Главные прошлогодние соперники за высшие награды в тренерском цехе Темур Алекберов и Бесик Зоидзе сошлись ныне в разных весовых категориях: первый во главе «Дины», второй — КПРФ. Казалось, что коммунисты, усилившие состав кадрами «Дины» и «Динамо», серьезных проблем против пушкарей испытывать не будут. Но победный дух в диновской атмосфере, похоже, неистребим, в чем КПРФ убедилась первой, проиграв — 2:4. Правда, на следующий день последовал реванш.

— Считаю, что свою победу мы одержали, — резюмировал Алекберов. — Мне было очень важно видеть, как футболисты относятся к игре. Каждый из них сделал все, чтобы добиться результата. Но соперник очень мастеровит, испытывали большое давление, в какой-то момент нас немного не хватило.

Первые очки потеряла «Тюмень», причем могла и больше, уйдя от поражения во втором матче с «Новой генерацией» лишь на последних секундах.

— Мы контролировали ход встречи, но проигрывали по счету, — комментировал наставник «Тюмени» Игорь Путилов. — Может быть, нас расслабил быстрый гол. В перерыве поговорили, ребята вышли заряженными. Приятно, что в концовке забили в большинстве. Именно в таких матчах коллектив строится.