Россия начала с девяти голов в гостях

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Встречи прошли в небольшом городке Пьештяны. Состав нашей команды выглядел в значительной степени экспериментальным: в обеих играх приняли участие ряд футболисток юниорской сборной. Тем не менее матчи завершились крупными победами гостей — 9:0 и 4:1.

Однако нельзя сказать, что они сложились для россиянок легко. В стартовом матче нашим вратарям — Редько в первом тайме, особенно в самом его начале, и Колесовой во втором — пришлось потрудиться, чтобы сохранить свои ворота «сухими».

— Результат мог быть и лучше, все-таки мы не реализовали очень много моментов, — считает единственный легионер в составе сборной России Варвара Бычкова, сменившая московскую «Спарту» на чешский «Словацко» в большом футболе, но с удовольствием выступающая за национальную команду по футзалу. — Мы следовали установке и контролировали игру, соперник практически не владел мячом. Только одно не выполнили: требовалось забить десять, одного мяча не хватило. Выглядели неплохо, молодых девчонок хочется отметить — они здорово вошли в игру, особенно во втором тайме. Сочетания подобраны удачно — это тоже помогло показать такой результат.

Второй матч сборная России начала еще более агрессивно, но мяч упорно не шел в словацкие ворота. А соперницы сумели провести быструю контратаку и открыли счет. Но класс гостей постепенно сказался, наша команда взяла встречу под контроль и в итоге, ответив четырьмя голами, одержала и вторую победу.

— Было непривычно сразу после отпуска и небольших сборов в клубе выходить на международные матчи, — отметила капитан сборной России Ксения Олькова. — Чувствовалось небольшое волнение. Первую игру мы провели более собранно, отчетливее была видна наша тактическая схема. Второй матч проходил на нервах, но его тоже следует записать в актив — даст больше пищи для размышлений.

Сказывалась определенная усталость, опять же из-за того, что сезон для нас только-только начался. Соперник тоже времени зря не терял, смог изучить наши сильные и слабые стороны за короткое время. Словакия стала действовать гораздо агрессивнее, один в один, что немного непривычно для нас. Временами мы сваливались в их игру, и страдала наша модель. Как бы ни складывался матч и какой бы ни был соперник, должны гнуть свою линию.

Тренерский штаб пытается использовать каждую возможность, чтобы наиграть четверки для предстоящей квалификации юношеских Олимпийских игр. Меня юниорки порадовали желанием и взрослым отношением к работе. Было видно, как они впитывают слова Евгения Кузьмина и стремятся расти. Эти девчонки еще заявят о себе. У них должно быть великое будущее.

Ожидаем яркого, насыщенного сезона. Какие бы вызовы ни приготовил нам этот сезон — будем стремиться к победам и первому месту. Вторые, третьи места нас уже не устраивают. При правильной, полноценной подготовке, грамотной работе как каждого игрока, так и всей команды, у нас есть все шансы опередить наших основных конкурентов.

Итоги товарищеских матчей против Словакии подвел старший тренер женской сборной России.

— Мы впервые собрались в таком составе — в матчах приняли участие и опытные футболистки, и игроки юниорской сборной России, и кандидаты в национальную команду, — рассказал Кузьмин. — Нам предстоит решать сразу несколько важнейших турнирных задач, этапом подготовки к которым и стали прошедшие матчи со Словакией. Результаты этих встреч для нас положительные — помимо побед налицо обретенная девушками уверенность. Но это вовсе не означает, что судьба того или иного игрока определена. Не бывает одинаковых матчей и турниров. Тренерский штаб получил необходимую информацию, которую предстоит проанализировать.

7 сентября. Словакия — Россия — 0:9 (Бычкова, 9,20. Самородова, 13, 14. Семенова, 17. Чернова, 22. М. Самойлова, 23, с 6-метрового, 24. Хлебосолова, 23).

8 сентября. Словакия — Россия — 1:4 (Слюкова, 15 — Бычкова, 17, 39. Самородова, 31. М. Самойлова, 36).

За Россию выступали: вратари Александра Колесова («Локомотив», Нижний Новгород), Екатерина Редько («Торпедо-МАМИ», Москва), полевые игроки Ксения Олькова, Екатерина Самойлова, Мария Самойлова, Александра Чернова (все — «Лагуна-УОР», Пенза); Дина Данилова, Полина Дрозд, Валерия Хлебосолова (все — «Торпедо-МАМИ»); Александра Косорукова, Алена Семенова (обе — «Аврора», Санкт-Петербург); Варвара Бычкова («Словацко», Чехия); Татьяна Мухина (УрФУ, Екатеринбург); Александра Самородова («Запсибколледж», Тюмень).